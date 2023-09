Fabio Quartararo: Dos cajas de cambios destruidas en 10 vueltas

Fabio Quartararo ha mejorado en más de dos segundos en la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP de la tarde, ascendiendo en la clasificación de P18 a P8. Esto también le valió al Campeón del Mundo de 2021 una clasificación fija para la Q2 del sábado.

Quartararo sólo pudo dar diez vueltas por la mañana. El motivo fue un problema con la caja de cambios. "Fue muy difícil por la mañana, sólo pude dar nueve vueltas, así que apenas pude aprenderme la pista. Algunas curvas son difíciles, se trata del punto de frenada y en las curvas 8 y 9 se trata de la trazada - también en las curvas 10, 11 y 12", enumeró el francés. "Para ser sincero, ha sido superdifícil entrar en la Q2, pero lo hemos conseguido. En algunas secciones, el trazado es realmente muy difícil de aprender".

Sobre los problemas técnicos de Yamaha, Fabio dijo: "He tenido dos veces el mismo problema con la caja de cambios. Hace tres carreras ya probamos esta caja de cambios, entonces iba bien. Pero ahora hemos destrozado dos en diez vueltas, ¡creo que ha sido suficiente! Ha sido una pena no poder volver a conducir con ella. Ahora hemos vuelto a la versión antigua. La nueva caja de cambios suponía una ventaja en términos de peso, pero en términos de rendimiento no era un factor a tener en cuenta".

En cuanto al trazado, "El Diablo" explica a continuación: "La curva 1 ya es difícil, se trata de tener una buena referencia en el punto de frenada. En las curvas 5 y 6 hay que ser muy preciso en los cambios de dirección. En las curvas 8 y 9 tienes que encontrar una buena trazada porque la curva es muy larga al final. La curva 12 también es difícil porque no puedes ver bien la curva".

Quartararo reveló: "Para mí ha sido difícil encontrar la referencia de frenada. Suelo pilotar un poco de oído, pero ahora hemos dado bastantes vueltas por desgracia. Así que de todas formas estoy bastante contento con cómo ha ido".

Sobre el rendimiento de Yamaha, dijo con una sonrisa: "Espera y verás, sólo es viernes. Además, ha ido bastante bien. Pero mañana Ducati seguramente hará un buen movimiento, habrán aprendido de sus propios datos. Tenemos que ser inteligentes con la presión de los neumáticos y la elección del neumático delantero".

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755