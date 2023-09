Fabio Quartararo : deux boîtes de vitesses détruites en 10 tours

Fabio Quartararo a gagné plus de deux secondes lors de la deuxième séance d'essais libres du MotoGP cet après-midi, passant ainsi de la 18e à la 8e place du classement. Le champion du monde 2021 s'est ainsi qualifié pour la Q2 de samedi.

Quartararo n'a pu effectuer que dix tours dans la matinée. La raison en était un problème de boîte de vitesses. "C'était vraiment difficile le matin, je n'ai eu que neuf tours et j'ai donc à peine pu apprendre la piste. Certains virages sont difficiles, c'est une question de point de freinage et dans les virages 8 et 9, c'est une question de ligne - également dans les virages 10, 11 et 12", a énuméré le Français. "Pour être honnête, c'était super difficile de passer en Q2, mais nous y sommes parvenus. Dans certains passages, le tracé est vraiment très difficile à apprendre".

Concernant les problèmes techniques rencontrés par Yamaha, Fabio a déclaré : "J'ai eu deux fois le même problème avec la boîte de vitesses. Il y a trois courses, nous avions déjà testé cette boîte de vitesses et elle était correcte. Mais nous en avons maintenant détruit deux en dix tours - je pense que c'était suffisant ! C'était dommage que je ne puisse plus rouler avec. Nous sommes maintenant revenus à l'ancienne version. La nouvelle boîte de vitesses a apporté un avantage en termes de poids, mais elle n'a pas été un facteur de performance".

En ce qui concerne le tracé, "El Diablo" explique ensuite : "Le virage 1 est déjà difficile, il s'agit d'avoir une bonne référence au point de freinage. Dans les virages 5 et 6, il faut être très précis lors du changement de direction. Dans les virages 8 et 9, il faut trouver une bonne ligne, car la fin du virage est très longue. Le virage 12 est aussi difficile parce qu'on ne voit pas vraiment le virage".

Quartararo a révélé : "Pour moi, c'était difficile de trouver la référence de freinage. D'habitude, je roule un peu à l'oreille, mais là, malheureusement, nous avons fait assez peu de tours. Je suis donc plutôt content de la façon dont les choses se sont déroulées malgré tout".

En ce qui concerne les performances de Yamaha, il a déclaré en souriant : "Attendez, nous ne sommes que vendredi. Et puis, ça s'est bien passé. Mais demain, Ducati fera certainement un bon pas, ils auront appris de leurs propres données. Nous devrons être intelligents avec la pression des pneus et le choix du pneu avant".

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755