Fabio Quartararo: due cambi distrutti in 10 giri

Fabio Quartararo si è migliorato di oltre due secondi nella seconda sessione di prove del pomeriggio della MotoGP, risalendo la classifica dalla P18 alla P8. Ciò è valso al Campione del Mondo 2021 una qualificazione fissa per la Q2 di sabato.

Quartararo ha potuto fare solo dieci giri al mattino. Il motivo è stato un problema al cambio. "È stato molto difficile al mattino, ho fatto solo nove giri e quindi non ho potuto imparare la pista. Alcune curve sono difficili, si tratta del punto di frenata e nelle curve 8 e 9 si tratta della linea - anche nelle curve 10, 11 e 12", ha detto il francese. "Ad essere onesti, è stato molto difficile entrare in Q2, ma ce l'abbiamo fatta. In alcune sezioni, il tracciato è davvero molto difficile da imparare".

Sui problemi tecnici della Yamaha, Fabio ha detto: "Ho avuto due volte lo stesso problema con il cambio. Tre gare fa avevamo già provato questo cambio, e allora andava bene. Ma ora ne abbiamo distrutti due in dieci giri: credo sia stato sufficiente! È stato un peccato non poter guidare di nuovo con questo cambio. Ora siamo tornati alla vecchia versione. Il nuovo cambio ha dato un vantaggio in termini di peso, ma in termini di prestazioni non è stato un fattore determinante".

Per quanto riguarda il tracciato, "El Diablo" spiega: "La curva 1 è già difficile, si tratta di avere un buon riferimento nel punto di frenata. Nelle curve 5 e 6 bisogna essere molto precisi nei cambi di direzione. Nelle curve 8 e 9 bisogna trovare una buona linea perché la curva è molto lunga alla fine. Anche la curva 12 è difficile perché non si vede bene la curva".

Quartararo ha rivelato: "Per me è stato difficile trovare il riferimento per la frenata. Di solito giro un po' a orecchio, ma ora abbiamo fatto pochi giri purtroppo. Sono comunque contento di come è andata".

Sulle prestazioni della Yamaha, ha detto con un sorriso: "Aspettiamo e vediamo, è solo venerdì. E poi è andata abbastanza bene. Ma domani la Ducati farà sicuramente una buona mossa, avranno imparato dai loro dati. Dobbiamo essere intelligenti con la pressione degli pneumatici e la scelta della gomma anteriore".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1'44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755