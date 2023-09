Fabio Quartararo: Duas caixas de velocidades destruídas em 10 voltas

A estrela da Yamaha Fabio Quartararo falou após o primeiro dia de treinos de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh sobre os problemas técnicos que teve no FP1 e as dificuldades em explorar a nova pista.

Fabio Quartararo melhorou mais de dois segundos na segunda sessão de treinos de MotoGP da tarde, subindo na tabela de classificação de P18 para P8. Isso também garantiu ao Campeão do Mundo de 2021 uma qualificação fixa para a Q2 no sábado.

Quartararo só conseguiu efetuar dez voltas durante a manhã. O motivo foi um problema com a caixa de velocidades. "Foi muito difícil de manhã, só fiz nove voltas, por isso mal consegui aprender a pista. Algumas curvas são difíceis, tem a ver com o ponto de travagem e nas curvas 8 e 9 tem a ver com a linha - também nas curvas 10, 11 e 12", enumerou o francês. "Para ser honesto, foi muito difícil entrar na Q2, mas conseguimos. Em algumas secções, o traçado é realmente muito difícil de aprender."

Sobre os problemas técnicos da Yamaha, Fabio disse: "Tive o mesmo problema com a caixa de velocidades duas vezes. Há três corridas já tínhamos testado esta caixa de velocidades e estava tudo bem. Mas agora destruímos duas em dez voltas - acho que foi o suficiente! Foi uma pena não ter podido voltar a conduzir com ela. Agora voltámos à versão antiga. A nova caixa de velocidades deu uma vantagem em termos de peso, mas em termos de desempenho não foi um fator importante."

Quanto ao traçado, "El Diablo" explica: "A curva 1 já é difícil, é tudo uma questão de uma boa referência no ponto de travagem. Nas curvas 5 e 6 temos de ser muito precisos nas mudanças de direção. Nas curvas 8 e 9 temos de encontrar uma boa linha porque a curva é muito comprida no final. A curva 12 também é difícil porque não se consegue ver a curva."

Quartararo revelou: "Para mim, foi difícil encontrar a referência de travagem. Costumo andar um pouco de ouvido, mas agora fizemos bastantes voltas, infelizmente. Por isso, estou bastante satisfeito com a forma como correu."

Sobre o desempenho da Yamaha, ele disse com um sorriso: "Esperar para ver - é apenas sexta-feira. Além disso, correu bastante bem. Mas amanhã a Ducati vai certamente fazer uma boa jogada, eles vão ter aprendido com os seus próprios dados. Temos de ser inteligentes com a pressão dos pneus e a escolha do pneu da frente."

