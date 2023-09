Joan Mir (Honda/10º): La pista crítica amortigua la alegría

Joan Mir ha sido recibido con muchos aplausos y palmaditas en la espalda por su atribulado equipo Repsol Honda tras la segunda sesión de entrenamientos libres de MotoGP en el Circuito de Buddh. El español de 26 años se había clasificado directamente para la Q2 de nuevo después de mucho tiempo, con su compañero de equipo Marc Márquez también terminando en 4ª posición.

El Campeón del Mundo de MotoGP de 2020 tenía mucho que decir después. "Estoy contento. Hemos podido tener un viernes bastante sólido por primera vez", sonreía Mir. "Ahora no estoy contento por todo. No he tenido que perseguir a nadie y hacer una vuelta loca. Creo que hicimos una buena vuelta. En términos de rendimiento, somos bastante fuertes. Tenemos un poco de todo para disfrutar el sábado. Estamos en una posición mejor que la habitual, ¡y ya está! Queremos saborearlo".

Sobre las razones del aumento, dijo: "No creo que sea real. Es una pista nueva. En esta situación puedes marcar la diferencia con tu estilo de conducción o si te acostumbras a algo más rápido. También tenemos margen de mejora. Pero en Misano es difícil recuperar terreno a los rivales. Sin embargo, el test de Misano fue útil para el equipo y para mí".

"Es inesperado que nos vaya tan bien aquí con el neumático duro. Normalmente empeora el agarre de nuestra moto. Pero ahora somos capaces de estar aquí".

"Mentalmente me siento muy bien, pero sólo es viernes. Pero lo celebramos en los boxes, me recuerda a los viejos tiempos".

A continuación, Joan Mir, que sólo ha sumado cinco puntos en el Campeonato del Mundo de 2023, se ríe: "En la curva 1 me he ido ancho dos veces en cinco vueltas. Es una curva difícil. Es difícil frenar la moto ahí. Creo que todo el mundo se ha ido largo muchas veces. Además, el muro está muy cerca. Cuando me he saltado el punto de frenada, me he acercado bastante al muro. Sabemos que es bastante estrecho y que la pista es un poco crítica en términos de seguridad en algunos puntos".

Por cierto, en el primer GP de la India en el Circuito Internacional de Buddh, las distancias de carrera para las tres categorías de GP se han acortado tras los entrenamientos del viernes debido al calor y la humedad. Moto3 correrá ahora 16 vueltas (antes 17), Moto2 18 en lugar de 19, y el Tissot Sprint 11 vueltas (en lugar de 12). La competición de MotoGP del domingo se ha reducido de 24 a 21 vueltas.

Resultados de la clasificación de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755