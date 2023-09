Joan Mir (Honda/10e) : Une piste critique atténue la joie

Joan Mir a provoqué une double joie chez Repsol-Honda vendredi après-midi lors de la première du MotoGP sur le circuit de Buddh. Il parle de son soulagement après ce coup de pouce et de ses craintes pour la sécurité.

Joan Mir a été accueilli par des applaudissements et des tapes dans le dos de la part de son équipe Repsol Honda, en proie à des inquiétudes, après la deuxième séance d'essais libres du MotoGP sur le circuit de Buddh. L'Espagnol de 26 ans s'est qualifié directement pour la Q2, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, et son coéquipier Marc Marquez s'est en outre classé quatrième.

Le champion du monde MotoGP 2020 avait ensuite beaucoup de choses à dire. "Je suis heureux. Pour la première fois, nous avons pu réaliser un vendredi assez solide", a déclaré Mir, tout sourire. "Je ne suis pas heureux de tout maintenant. Je n'ai pas eu besoin de rouler derrière quelqu'un et de faire un tour de folie. Je pense que nous avons fait un bon tour. En termes de performance, nous sommes assez forts. Nous avons un peu de tout pour profiter de la journée de samedi. Nous sommes dans une meilleure situation que d'habitude - et c'est ça ! Nous voulons en profiter".

Concernant les raisons de cette progression, il a déclaré : "Je ne pense pas que ce soit réel. C'est une nouvelle piste ici. Dans cette situation, on peut faire la différence avec son style de pilotage ou si on s'habitue à rouler un peu plus vite. Nous avons aussi une marge d'amélioration. Mais à Misano, il est difficile de gagner du terrain sur les adversaires. Le test de Misano a toutefois été utile pour l'équipe et pour moi".

"C'est inattendu que nous soyons si à l'aise avec les pneus durs ici. Normalement, cela rend notre moto moins performante en termes d'adhérence. Mais nous sommes maintenant capables d'être présents ici".

Le jeune père rayonne : "Mentalement, on se sent très bien, mais ce n'est que vendredi. Mais nous l'avons fêté dans le box, ça me ramène au bon vieux temps".

Puis Joan Mir, qui n'a récolté que cinq points au championnat du monde en 2023, se met à rire : "Au virage 1, je suis allé loin deux fois en cinq tours. C'est un virage difficile ! Il est difficile d'y freiner la moto. Je pense que tout le monde y est souvent allé loin. Le mur est aussi assez proche. Quand j'ai raté le point de freinage, je me suis retrouvé assez près du mur. Nous savons que c'est assez étroit et que la piste est un peu critique en termes de sécurité à certains endroits".

A propos : pour le premier GP d'Inde sur le Buddh International Circuit, les distances de course ont été réduites pour les trois catégories GP après les essais du vendredi en raison de la chaleur et de l'humidité. En Moto3, il y aura désormais 16 tours (contre 17 auparavant), en Moto2 18 tours au lieu de 19 et le sprint Tissot se déroulera sur 11 tours (au lieu de 12). La compétition MotoGP du dimanche a été réduite de 24 à 21 tours.

Résultats MotoGP Essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755