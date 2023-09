Joan Mir (Honda/10): La pista critica smorza la gioia

Joan Mir è stato accolto con molti applausi e pacche sulle spalle dal suo travagliato equipaggio Repsol Honda dopo la seconda sessione di prove della MotoGP al Buddh Circuit. Il 26enne spagnolo si è qualificato di nuovo direttamente per la Q2 dopo molto tempo, con il compagno di squadra Marc Marquez che ha chiuso al quarto posto.

Il campione del mondo 2020 della MotoGP ha avuto molto da dire in seguito. "Sono contento. Per la prima volta siamo riusciti a fare un venerdì piuttosto solido", ha dichiarato Mir. "Ora non sono contento di tutto. Non ho dovuto inseguire qualcuno e fare un giro pazzesco. Penso che abbiamo fatto un buon giro. In termini di prestazioni, siamo abbastanza forti. Abbiamo un po' di tutto per goderci il sabato. Siamo in una posizione migliore del solito - e questo è tutto! Vogliamo godercelo".

Sulle ragioni dell'aumento, ha detto: "Non credo che sia reale. È una pista nuova. In questa situazione si può fare la differenza con il proprio stile di guida o se ci si abitua a qualcosa di più veloce. Anche noi abbiamo margine di miglioramento. Ma a Misano è difficile recuperare terreno sugli avversari. Tuttavia, il test di Misano è stato utile per la squadra e per me".

"È inaspettato che stiamo andando così bene qui con la gomma dura. Normalmente peggiora la nostra moto in termini di aderenza. Ma ora siamo in grado di essere qui".

Il giovane padre ha dichiarato: "Mentalmente è una bella sensazione, ma è solo venerdì. Ma abbiamo festeggiato ai box, mi riporta ai vecchi tempi".

Poi Joan Mir, che ha raccolto solo cinque punti nel Campionato del Mondo 2023, ride: "Alla curva 1 sono andato largo due volte in cinque giri. È una curva difficile! È difficile frenare la moto lì. Credo che tutti siano andati larghi in quella curva. Il muro è anche abbastanza vicino. Quando ho mancato il punto di frenata, mi sono avvicinato al muro. Sappiamo che la pista è piuttosto stretta e che in alcuni punti è un po' critica in termini di sicurezza".

Tra l'altro, in occasione del primo GP dell'India al Buddh International Circuit, le distanze di gara per tutte e tre le classi del GP sono state ridotte dopo le prove del venerdì a causa del caldo e dell'umidità. La Moto3 percorrerà 16 giri (prima erano 17), la Moto2 18 anziché 19 e la Tissot Sprint 11 giri (anziché 12). La gara della MotoGP di domenica è stata ridotta da 24 a 21 giri.

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755