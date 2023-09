Joan Mir (Honda/10º): Pista crítica diminui a alegria

Joan Mir deixou a Repsol-Honda duplamente feliz na tarde de sexta-feira, na estreia do MotoGP no Circuito de Buddh, falando sobre o alívio após o golpe libertador e as suas preocupações com a segurança.

Joan Mir foi recebido com muitos aplausos e palmadinhas nas costas pela sua problemática equipa Repsol Honda após a segunda sessão de treinos de MotoGP no Circuito de Buddh. O espanhol de 26 anos voltou a qualificar-se diretamente para a Q2 depois de muito tempo, com o seu companheiro de equipa Marc Marquez a terminar também em 4º lugar.

O Campeão do Mundo de MotoGP de 2020 teve muito a dizer depois. "Estou contente. Conseguimos ter uma sexta-feira bastante sólida pela primeira vez", disse Mir, radiante. "Não estou contente com tudo agora. Não tive de andar atrás de alguém e fazer uma volta louca. Acho que fizemos uma boa volta. Em termos de desempenho, estamos bastante fortes. Temos um pouco de tudo para desfrutar no sábado. Estamos numa posição melhor do que o habitual - e é isso! Queremos saboreá-lo."

Sobre as razões para o aumento, ele disse: "Não acho que seja real. É uma pista nova aqui. Nesta situação, podemos fazer a diferença com o nosso estilo de condução ou se nos habituarmos a algo mais rápido. Também temos margem para melhorar. Mas em Misano é difícil ganhar terreno aos adversários. No entanto, o teste em Misano foi útil para a equipa e para mim."

"É inesperado que estejamos a ir tão bem aqui com o pneu duro. Normalmente, piora a aderência da nossa moto. Mas agora somos capazes de estar aqui".

O jovem pai vibra: "Mentalmente sinto-me muito bem, mas é apenas sexta-feira. Mas celebrámo-lo nas boxes, faz-me lembrar os velhos tempos."

Joan Mir, que só somou cinco pontos no Campeonato do Mundo de 2023, riu-se: "Na curva 1, fui para a berma duas vezes em cinco voltas. É uma curva difícil! É difícil travar a moto ali. Acho que toda a gente foi para fora muitas vezes. O muro também está muito perto. Quando falhei o ponto de travagem, fiquei muito perto do muro. Sabemos que é bastante estreito e a pista é um pouco crítica em termos de segurança nalguns pontos."

A propósito, no primeiro GP da Índia no Circuito Internacional de Buddh, as distâncias de corrida para as três classes de GP foram encurtadas após os treinos de sexta-feira devido ao calor e humidade. A Moto3 vai agora efetuar 16 voltas (anteriormente 17), a Moto2 18 em vez de 19, e a Tissot Sprint vai efetuar 11 voltas (em vez de 12). A competição de MotoGP no domingo foi reduzida de 24 para 21 voltas.

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755