Francesco Bagnaia (Ducati/7º): Más caliente que Malasia

"Como siempre el viernes, hoy hemos trabajado mucho con la base de la puesta a punto. Especialmente por la mañana he tenido problemas con la frenada y he derrapado salvajemente. Por la tarde me sentí mejor y tuve un buen ritmo, pero por desgracia sólo pude ir a tope en una sola vuelta durante el "time attack"", describió el Campeón del Mundo.

Como muchos de sus colegas, Bagnaia tuvo problemas al principio para encontrar los puntos de frenada adecuados. "El agarre aquí es muy bueno, pero sólo en la línea de carrera. En la primera curva hay una pista estrecha adecuada y si frenas aunque sea un metro, pierdes la línea de carrera y te vas demasiado lejos. Eso me ha pasado una y otra vez", admitió el italiano. "Con el neumático trasero ya he hecho más de una distancia de carrera. Con este tipo de carcasa, la caída de rendimiento es muy constante y fácil de controlar. Aun así, tenemos que tener cuidado y gestionar el agarre porque en la salida de la carrera a las 15.30 hace mucho calor, por lo que el neumático puede sobrecalentarse fácilmente."

Las altas temperaturas son un reto no sólo para los neumáticos sino también para el piloto, añadió Bagnaia. "En la recta de atrás te quema la garganta y te queman las piernas. Ya hace calor en Malasia, pero no tanto como aquí", se lamentó.

El hecho de que tres de sus compañeros de marca en Ducati estuvieran por delante de él en la lista de entrenamientos no molestó mucho a Bagnaia, sin embargo. "Si me comparo con Jorge Martín, que tiene exactamente la misma moto que yo a su disposición, parece que en las últimas carreras ha encontrado una puesta a punto básica que le permite adaptarse rápido y bien a cualquier pista, mientras que nosotros tenemos que trabajar mucho tiempo en nuestra base de reglajes cada vez", explicó. "Pero el sábado siempre nos ponemos al día y entonces estamos igualados en términos de puesta a punto. Así será también esta vez".

Resultados MotoGP clasificación, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755