Francesco Bagnaia (Ducati/7e) : Plus chaud que la Malaisie

Après un départ timide et une 15e place le matin, Francesco Bagnaia a réussi à se classer 7e à l'issue des essais chronométrés et à se hisser en Q2. Plus que les réglages de la Ducati, c'est la chaleur étouffante qui lui donne du fil à retordre.

"Comme toujours le vendredi, nous avons eu beaucoup de travail avec la base de réglages aujourd'hui. Le matin notamment, j'ai eu des problèmes de freinage et j'ai dérapé sauvagement. L'après-midi, je me sentais mieux et j'avais un bon rythme, mais je n'ai malheureusement pu pousser à fond que sur un seul tour lors du "time attack"", a expliqué le champion du monde.

Comme beaucoup de ses collègues, Bagnaia a eu du mal à trouver les bons points de freinage. "Le grip est vraiment bon ici, mais seulement sur la ligne idéale. Dans le premier virage, il y a une piste étroite et si tu te trompes d'un mètre, tu rates la ligne idéale et tu vas beaucoup trop loin. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises", a admis l'Italien. "J'ai déjà parcouru plus d'une distance de course avec ce pneu arrière. Avec ce type de carcasse, le drop de performance est très constant et bien maîtrisé. Néanmoins, nous devons faire attention et gérer le grip, car il fait très chaud au départ de la course à 15h30 et le pneu peut facilement surchauffer".

Les températures élevées ne sont pas seulement un défi pour les pneus, mais aussi pour le pilote, a ajouté Bagnaia. "Dans la ligne droite opposée, ça brûle dans la gorge et ça brûle dans les jambes. En Malaisie, il fait déjà chaud, mais pas autant qu'ici", a-t-il gémi.

Le fait que trois de ses compagnons de marque Ducati le devancent dans le classement des essais n'a toutefois pas dérangé Bagnaia. "Si je me compare à Jorge Martin, qui a exactement la même moto que moi, on dirait qu'il a trouvé dans les dernières courses des réglages de base qui lui permettent de s'adapter rapidement et bien à chaque circuit, alors que nous devons à chaque fois travailler longuement sur notre base de réglages", a-t-il expliqué. "Mais le samedi, nous rattrapons toujours notre retard et sommes alors à égalité en termes de réglages. Ce sera encore le cas cette fois-ci !"

Résultats MotoGP des essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755