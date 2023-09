Francesco Bagnaia (Ducati/7°): Più caldo della Malesia

Dopo un inizio lento con un 15° posto al mattino, Francesco Bagnaia è riuscito a concludere la sessione di qualifiche al 7° posto e a entrare in Q2. Il caldo torrido è stato più un problema per lui che per la messa a punto della Ducati.

"Come sempre il venerdì, anche oggi abbiamo lavorato molto sulla base dell'assetto. Soprattutto in mattinata ho avuto problemi in frenata e sono scivolato in modo selvaggio. Nel pomeriggio mi sentivo meglio e avevo un buon ritmo, ma purtroppo sono riuscito ad andare a tutta velocità solo in un singolo giro durante il "time attack"", ha descritto il campione del mondo.

Come molti dei suoi colleghi, Bagnaia ha inizialmente faticato a trovare i giusti punti di frenata. "L'aderenza qui è davvero buona, ma solo sulla linea di gara. Nella prima curva c'è una pista adatta e stretta e se si frena anche solo di un metro, si perde la linea di corsa e si va troppo lontano. Mi è successo più volte", ha ammesso l'italiano. "Con il pneumatico posteriore ho già fatto più di una gara. Con questo tipo di carcassa, il calo di prestazioni è molto costante e facile da controllare. Tuttavia, dobbiamo stare attenti e gestire l'aderenza perché alla partenza della gara, alle 15.30, fa molto caldo, quindi il pneumatico può facilmente surriscaldarsi".

Le alte temperature sono una sfida non solo per i pneumatici ma anche per i piloti, ha aggiunto Bagnaia. "Sul rettilineo posteriore brucia la gola e le gambe. In Malesia fa già caldo, ma non così tanto come qui", si è lamentato.

Il fatto che tre dei suoi compagni di marca Ducati lo abbiano preceduto nella graduatoria delle prove non ha disturbato più di tanto Bagnaia. "Se mi confronto con Jorge Martin, che ha a disposizione esattamente la mia stessa moto, sembra che nelle ultime gare abbia trovato un assetto di base che gli permette di adattarsi velocemente e bene a qualsiasi pista, mentre noi dobbiamo lavorare ogni volta a lungo sulla nostra base di assetto", ha spiegato. "Ma il sabato recuperiamo sempre e poi siamo alla pari in termini di set-up. Sarà così anche questa volta!".

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22. Bradl, Honda, + 2.755