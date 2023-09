Francesco Bagnaia (Ducati/7º): Mais quente que a Malásia

Depois de um início lento com o 15º lugar de manhã, Francesco Bagnaia conseguiu terminar a sessão de qualificação em 7º lugar e passar à Q2. O calor sufocante foi mais um problema para ele do que a afinação da Ducati.

"Como sempre na sexta-feira, hoje tivemos muito trabalho com a base de configuração. Especialmente durante a manhã, tive problemas com a travagem e deslizei bastante. À tarde senti-me melhor e tive um bom ritmo, mas infelizmente só consegui andar a toda a velocidade numa única volta durante o "contrarrelógio"", descreveu o Campeão do Mundo.

Tal como muitos dos seus colegas, Bagnaia teve inicialmente dificuldade em encontrar os pontos de travagem certos. "A aderência aqui é muito boa, mas apenas na linha de corrida. Na primeira curva há uma pista estreita e adequada e se travarmos nem que seja um metro, perdemos a linha de corrida e vamos demasiado longe. Isso aconteceu-me várias vezes", admitiu o italiano. "Com o pneu traseiro já fiz mais do que uma distância de corrida. Com este tipo de carcaça, a queda de desempenho é muito constante e fácil de controlar. Ainda assim, temos de ter cuidado e gerir a aderência porque no início da corrida, às 15h30, está muito calor, pelo que o pneu pode sobreaquecer facilmente."

As altas temperaturas são um desafio não só para os pneus, mas também para o piloto, acrescentou Bagnaia. "Na reta da meta, queima a garganta e as pernas. Já está quente na Malásia, mas não tão quente como aqui," lamentou.

O facto de três dos seus companheiros da marca Ducati estarem à sua frente na lista de treinos não incomodou muito Bagnaia, no entanto. "Se me comparar com Jorge Martin, que tem exatamente a mesma moto que eu à sua disposição, parece que ele encontrou uma configuração básica nas últimas corridas que lhe permite adaptar-se rapidamente e bem a qualquer pista, enquanto nós temos de trabalhar na nossa base de configuração durante muito tempo," explicou. "Mas no sábado recuperamos sempre o atraso e depois estamos iguais em termos de afinação. Vai ser o caso desta vez também!"

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755