Taka Nakagami (21º/Honda): "Decepcionado conmigo mismo"

En realidad, Takaaki Nakagami (31 años) debería poder competir relajado en el GP de la India, en el Circuito Internacional de Buddh. Hace unos días, el contrato del bicampeón de Moto2 GP, que pilota la Honda de MotoGP desde 2018, se amplió hasta 2024 en el equipo LCR-Idemitsu.

No es por la nueva pista que el 234 veces aspirante al GP falló bastante el primer día de entrenamientos en el trazado de 5,01 km. "Disfruto enormemente de la pista. Claro que el reto físico es grande, pero me divierto mucho".

Taka Nakagami, sin embargo, hizo autocrítica. "Simplemente tengo que ser más rápido. En los sectores 1 y 2 soy demasiado lento. Eso me da que pensar. Tengo que estudiar los datos para ver por qué pierdo tanto tiempo allí. Estoy muy decepcionado conmigo mismo".

Tras la primera sesión de entrenamientos libres, el de Chiba se mostraba todavía muy optimista. "He podido dar forma a la primera sesión de entrenamientos exactamente como había planeado. Conocer la pista y luego ser más rápido paso a paso". Con el duodécimo puesto tras la FP1, esta estrategia parecía funcionar por el momento.

Pero ya en esta primera sesión de entrenamientos se produjo un primer disparo de advertencia durante una salvaje caída a alta velocidad. Nakagami: "Ese accidente fue realmente preocupante. El muro se acercó bastante".

Taka Nakagami ve los problemas en la segunda sesión de entrenamientos principalmente en los neumáticos. "Es un misterio para mí. Con el medio me sentía cómodo, con el blando era completamente diferente. En primer lugar, apenas era más rápido y además he perdido completamente la confianza en la parte delantera".

Así que, casi lógicamente, se produjo una segunda caída durante un "time attack". Una moto ya había quedado muy dañada en la FP1, su equipo técnico tuvo que trabajar en un turno de noche tras la caída de la FP2. Los datos lo demostraron: ¡el piloto japonés había frenado 50 metros más tarde que antes!

"Tampoco entiendo esta caída. Me he caído en una curva en la que siempre he sido rápido. Quizá por eso me pasé un poco", reflexionaba Taka Nakagami sobre su infructuosa jornada.

Por cierto: En el primer GP de India en el Circuito Internacional de Buddh, las distancias de carrera para las tres categorías de GP se han acortado tras los entrenamientos del viernes debido al calor y la humedad. Moto3 correrá ahora 16 vueltas (antes 17), Moto2 18 en lugar de 19, y el Tissot Sprint 11 vueltas (en lugar de 12). La competición de MotoGP del domingo se ha reducido de 24 a 21 vueltas.

Resultados de la clasificación de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0.008 seg.

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.051

4º Marc Márquez, Honda, + 0.335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0.420

6º Viñales, Aprilia, + 0.431

7º Bagnaia, Ducati, + 0.498

8º Quartararo, Yamaha, + 0.509

9º Zarco, Ducati, + 0.523

10º Mir, Honda, + 0.550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0.624

12º Binder, KTM, + 0.757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0.768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0.794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.930

17º Oliveira, Aprilia, + 1.081

18º Miller, KTM, + 1.179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20º Bradl, Honda, + 1.494

21º Nakagami, Honda, + 1.528

22º Pirro, Ducati, + 1.791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0.139 seg.

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0.619

8º Martin, Ducati, + 0.620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1.207

15º Bagnaia, Ducati, + 1.060

16º Miller, KTM, + 1.381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2.038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22º Bradl, Honda, + 2.755