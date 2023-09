Taka Nakagami (21e / Honda) : "Je suis déçu de moi"

En principe, Takaaki Nakagami (31 ans) devrait pouvoir se présenter sereinement au GP d'Inde sur le circuit international de Buddh. Il y a quelques jours, le double vainqueur du GP Moto2, qui roule depuis 2018 sur une Honda MotoGP, a vu son contrat avec l'équipe LCR-Idemitsu renouvelé pour 2024.

Ce n'est pas à cause du nouveau tracé que le 234e participant au GP a plutôt mal vécu sa première journée d'entraînement sur le circuit de 5,01 km. "J'ai énormément de plaisir sur ce circuit. Bien sûr, le défi physique est grand, mais je m'amuse vraiment".

Taka Nakagami a toutefois fait son autocritique. "Je dois tout simplement devenir plus rapide. Dans les secteurs 1 et 2, je suis beaucoup trop lent. Cela me donne vraiment à réfléchir. Je dois étudier les données pour comprendre pourquoi je perds autant de temps dans ces secteurs. Je suis très déçu de moi-même".

Après la première séance d'essais libres, l'homme de Chiba était encore très optimiste. "J'ai pu organiser la première séance d'entraînement comme je l'avais prévu. Apprendre à connaître le circuit et ensuite aller plus vite, étape par étape". Avec une douzième place après la FP1, cette stratégie semblait pour l'instant porter ses fruits.

Mais dès cette première séance d'entraînement, un premier coup de semonce a été donné lors d'une chute sauvage à haute vitesse. Nakagami : "Ce crash était vraiment un peu inquiétant. Le mur était quand même assez proche".

Pour Taka Nakagami, les problèmes de la deuxième séance d'entraînement se situent surtout au niveau des pneus. "C'est un mystère pour moi. Je me sentais bien avec les mediums, mais avec les tendres, c'était complètement différent. D'abord, je n'étais guère plus rapide et en plus, j'ai complètement perdu confiance en l'avant".

C'est donc presque logiquement qu'une deuxième chute a eu lieu lors d'une "time attack". Une moto avait déjà été sérieusement endommagée en FP1 et son équipe technique avait dû faire une nuit blanche après la chute de FP2. Les données ont montré que le Japonais avait freiné 50 mètres plus tard qu'avant !

"Je ne comprends pas non plus cette chute. Je suis tombé justement dans un virage où j'étais toujours rapide. C'est peut-être pour cela que j'en ai fait un peu trop", a déclaré Taka Nakagami à propos de sa journée ratée.

A propos : lors du premier GP d'Inde sur le Buddh International Circuit, les distances de course ont été réduites pour les trois catégories GP après les entraînements du vendredi en raison de la chaleur et de l'humidité. En Moto3, il y aura désormais 16 tours (contre 17 auparavant), en Moto2 18 tours au lieu de 19 et le sprint Tissot se déroulera sur 11 tours (au lieu de 12). La compétition MotoGP du dimanche a été réduite de 24 à 21 tours.

Résultats MotoGP Essais chronométrés, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

Résultats MotoGP FP1, Circuit de Buddh (22.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755