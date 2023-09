Taka Nakagami (21°/Honda): "Deluso da me stesso"

In realtà, Takaaki Nakagami (31) dovrebbe essere in grado di gareggiare tranquillamente al GP d'India al Buddh International Circuit. Pochi giorni fa, il contratto del due volte vincitore del GP della Moto2, che dal 2018 guida la Honda della MotoGP, è stato prolungato per il 2024 presso il team LCR-Idemitsu.

Non è a causa della nuova pista che il 234 volte contendente al GP ha praticamente fallito il primo giorno di prove sul tracciato di 5,01 km. "La pista mi piace moltissimo. Certo, la sfida fisica è grande, ma mi sto davvero divertendo".

Taka Nakagami, invece, ha fatto un'analisi autocritica. "Devo semplicemente diventare più veloce. Nei settori 1 e 2 sono troppo lento. Questo mi fa riflettere. Devo studiare i dati per capire perché perdo così tanto tempo. Sono molto deluso da me stesso".

Dopo la prima sessione di prove libere, l'uomo di Chiba era ancora molto ottimista. "Sono riuscito a impostare le prime prove esattamente come avevo previsto. Ho imparato a conoscere la pista e poi sono diventato più veloce passo dopo passo". Con il dodicesimo posto dopo le FP1, questa strategia sembrava funzionare per il momento.

Ma già in questa prima sessione di prove è stato sparato un primo colpo di avvertimento durante un incidente ad alta velocità. Nakagami: "L'incidente è stato davvero preoccupante. Il muro si è avvicinato molto".

Taka Nakagami vede i problemi delle seconde prove soprattutto nelle gomme. "Per me è un mistero. Con le medie mi sentivo a mio agio, con le morbide è stato completamente diverso. In primo luogo, non ero affatto più veloce e, inoltre, ho perso completamente la fiducia nell'anteriore".

Quindi, quasi logicamente, si è verificata una seconda caduta durante un "time attack". Una moto era già stata gravemente danneggiata nelle FP1, il suo staff tecnico ha dovuto fare il turno di notte dopo la caduta nelle FP2. I dati hanno mostrato che il pilota giapponese aveva frenato 50 metri più tardi rispetto a prima!

"Non capisco nemmeno questa caduta. Sono caduto in una curva, tra tutte quelle in cui ero sempre veloce. Forse è per questo che ho esagerato un po'", ha riflettuto Taka Nakagami sulla sua giornata fallimentare.

A proposito: per il primo GP dell'India al Buddh International Circuit, le distanze di gara per tutte e tre le classi del GP sono state ridotte dopo le prove del venerdì a causa del caldo e dell'umidità. La Moto3 percorrerà 16 giri (prima erano 17), la Moto2 18 anziché 19 e la Tissot Sprint 11 giri (anziché 12). La gara della MotoGP di domenica è stata ridotta da 24 a 21 giri.

Risultati MotoGP qualifiche, Buddh Circuit (22.9.):

1° Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2° Martin, Ducati, + 0,008 sec.

3° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4° Marc Márquez, Honda, + 0,335

5° Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6° Viñales, Aprilia, + 0,431

7° Bagnaia, Ducati, + 0,498

8° Quartararo, Yamaha, + 0,509

9° Zarco, Ducati, + 0,523

10° Mir, Honda, + 0,550

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12° Binder, KTM, + 0,757

13° Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14° Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15° Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17° Oliveira, Aprilia, + 1,081

18° Miller, KTM, + 1.179

19° Pol Espargaró, KTM, + 1.392

20° Bradl, Honda, + 1.494

21° Nakagami, Honda, + 1.528

22° Pirro, Ducati, + 1.791

Risultati MotoGP FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2° Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec.

3° Binder, KTM, + 0,320

4° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5° Viñales, Aprilia, + 0,488

6° Zarco, Ducati, + 0,586

7° Marini, Ducati, + 0,619

8° Martin, Ducati, + 0,620

9° Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10° Mir, Honda, + 0,815

11° Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12° Nakagami, Honda, + 0,976

13° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14° Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15° Bagnaia, Ducati, + 1.060

16° Miller, KTM, + 1.381

17° Oliveira, Aprilia, + 1.429

18° Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19° Quartararo, Yamaha, + 1.524

20° Pirro, Ducati, + 2.038

21° Morbidelli, Yamaha, + 2.115

22° Bradl, Honda, + 2.755