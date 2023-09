Taka Nakagami (21º/Honda): "Desiludido comigo próprio"

Enquanto as duas Honda de fábrica tiveram um desempenho acima das expectativas, os esforços do piloto da LCR Honda, Taka Nakagami, terminaram duas vezes na gravilha e com uma dura auto-crítica.

Na verdade, Takaaki Nakagami (31) deve poder competir com tranquilidade no GP da Índia, no Circuito Internacional de Buddh. Há alguns dias, o contrato do duas vezes vencedor do Moto2 GP, que tem pilotado a Honda de MotoGP desde 2018, foi prolongado até 2024 na equipa LCR-Idemitsu.

Não foi por causa da nova pista que o 234 vezes candidato ao GP praticamente falhou o primeiro dia de treinos na pista de 5,01 km. "Gosto imenso da pista. Claro que o desafio físico é grande, mas estou a divertir-me imenso."

Taka Nakagami, no entanto, fez uma análise autocrítica. "Tenho simplesmente de me tornar mais rápido. Nos sectores 1 e 2 sou demasiado lento. Isso faz-me pensar. Tenho de estudar os dados para perceber porque é que estou a perder tanto tempo. Estou muito desiludido comigo próprio".

Após a primeira sessão de treinos livres, o homem de Chiba estava ainda muito otimista. "Consegui fazer o primeiro treino exatamente como tinha planeado. Conhecer a pista e depois ficar mais rápido passo a passo." Com o décimo segundo lugar após o FP1, esta estratégia parecia funcionar para já.

Mas já na primeira sessão de treinos livres foi disparado o primeiro tiro de aviso durante um violento acidente a alta velocidade. Nakagami: "Aquele acidente foi realmente um pouco preocupante. O muro aproximou-se bastante".

Taka Nakagami vê os problemas no segundo treino principalmente nos pneus. "É um mistério para mim. Com o médio senti-me confortável, com o macio foi completamente diferente. Em primeiro lugar, não fui muito mais rápido e, para além disso, perdi completamente a confiança na frente."

Assim, quase logicamente, ocorreu uma segunda queda durante um "contrarrelógio". Uma moto já tinha ficado muito danificada no FP1 e a sua equipa técnica teve de fazer um turno noturno após a queda no FP2. Os dados mostram que o piloto japonês travou 50 metros mais tarde do que antes!

"Também não percebo esta queda. Despistei-me numa curva, entre todos os locais, onde estava sempre rápido. Talvez por isso tenha exagerado um pouco", comentou Taka Nakagami sobre o seu dia de insucesso.

A propósito: no primeiro GP da Índia no Circuito Internacional de Buddh, as distâncias de corrida para as três classes de GP foram encurtadas após os treinos de sexta-feira devido ao calor e humidade. A Moto3 vai agora correr 16 voltas (anteriormente 17), a Moto2 18 em vez de 19, e a Tissot Sprint vai correr 11 voltas (em vez de 12). A competição de MotoGP no domingo foi reduzida de 24 para 21 voltas.

Resultados da qualificação de MotoGP, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Marini, Ducati, 1:44.782 min.

2º Martin, Ducati, + 0,008 seg

3º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4º Marc Márquez, Honda, + 0,335

5º Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6º Viñales, Aprilia, + 0,431

7º Bagnaia, Ducati, + 0,498

8º Quartararo, Yamaha, + 0,509

9º Zarco, Ducati, + 0,523

10º Mir, Honda, + 0,550

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12º Binder, KTM, + 0,757

13º Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14º Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15º Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17º Oliveira, Aprilia, + 1,081

18º Miller, KTM, + 1,179

19º Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20º Bradl, Honda, + 1,494

21º Nakagami, Honda, + 1,528

22º Pirro, Ducati, + 1,791

Resultados MotoGP FP1, Circuito de Buddh (22.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.990 min.

2º Marc Márquez, Honda, + 0,139 seg

3º Binder, KTM, + 0,320

4º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5º Viñales, Aprilia, + 0,488

6º Zarco, Ducati, + 0,586

7º Marini, Ducati, + 0,619

8º Martin, Ducati, + 0,620

9º Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10º Mir, Honda, + 0,815

11º Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12º Nakagami, Honda, + 0,976

13º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14º Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15º Bagnaia, Ducati, + 1,060

16º Miller, KTM, + 1,381

17º Oliveira, Aprilia, + 1.429

18º Pol Espargaró, KTM, + 1.490

19º Quartararo, Yamaha, + 1.524

20º Pirro, Ducati, + 2,038

21º Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22º Bradl, Honda, + 2,755