Calendário do GP de 2024: muitas alterações e 22 eventos

Uma vez que a reconstrução do Circuito de Losail já foi concluída, a época de 2024 pode começar novamente no Qatar. Em junho, Barcelona volta a receber o GP de Aragão. O calendário provisório ainda pode ser alterado.

Em 2022 e 2023, 21 Grandes Prémios já estavam no calendário, mas o KymiRing e o Circuito de Sokol foram ambos cancelados. O Cazaquistão será acrescentado em 2024 e o GP de Aragão regressou. Este ano, o GP de Aragão não se realizou devido às eleições regionais, uma vez que os políticos responsáveis não quiseram assinar um contrato antes de serem reeleitos.

Para a época de 2024 do GP de motociclismo, estão agora previstos 22 Grandes Prémios pela primeira vez, uma vez que o Circuito de Sokol no Cazaquistão regressa ao programa em julho para encurtar a pausa de verão. O GP de Aragão, no MotorLand Aragón, também regressará ao calendário como o quarto evento em Espanha - uma semana antes de Misano.

O Diretor Geral da Dorna, Carmelo Ezpeleta, visitou entretanto o circuito de Sokol e certificou-se de que todos os requisitos do Diretor de Segurança da FIM, Tome Alfonso, para a homologação foram cumpridos e todas as medidas solicitadas foram tomadas.

A solução está encontrada: Após a reconstrução do Circuito de Losail (a área das boxes foi agora deslocada da direita para a esquerda na reta da partida/chegada porque a Fórmula 1 construiu a enorme Vila VIP no antigo paddock), a época começará no Qatar como sempre aconteceu desde 2007 (com exceção de 2023).

O GP da Áustria foi marcado para 18 de agosto. O GP da Alemanha em Sachsenring realizar-se-á novamente de 21 a 23 de junho, uma semana antes do TT holandês (28 a 30 de junho).

Geoff Dixon, o responsável pelo paddock da associação de equipas IRTA, visitou o circuito de Losail a caminho da Índia durante uma escala em Doha. "Toda a instalação está a mover-se a um nível completamente diferente após a reconstrução", admirou-se.

Os responsáveis da Dorna vão manter o fim de semana da Páscoa (31 de março) sem GP, mas Barcelona está atualmente agendado para o Domingo de Pentecostes.

O GP de Fórmula 1 em Monte Carlo está agendado para 26 de maio; os planeadores do calendário do MotoGP estão a evitar esta data. Por conseguinte, o GP de Mugello está previsto para 2 ou 9 de junho.

Em 2023, houve três fins-de-semana sem GP em maio, o que será evitado no futuro. Mas, uma vez que a época de 2024 começa duas semanas mais cedo do que este ano e Doha se realizará novamente em março, a final em Valência pode ser realizada uma semana mais cedo - apesar de dois eventos adicionais.

Mas com a digressão ao estrangeiro no outono, apenas seis em vez de sete Grandes Prémios terão lugar desta vez. Três serão realizados em sequência, seguidos de um fim de semana livre.

A Índia terá novamente lugar, apesar de a implementação e preparação da estreia em Greater Noida ter sido um pouco atribulada devido aos obstáculos burocráticos.

A Dorna e a FIM vão publicar o calendário provisório em meados da próxima semana, uma vez que a Fórmula 1 ainda está a fazer malabarismos com as datas e os fabricantes de MotoGP querem evitar choques com a F1 em fusos horários idênticos.

O planeado GP da Arábia Saudita terá lugar, na melhor das hipóteses, em 2026. Isto porque está a ser planeada uma nova pista, que será utilizada conjuntamente para a Fórmula 1 e o MotoGP. Os sauditas apresentarão em breve o projeto detalhado aos responsáveis da Fórmula 1 e do MotoGP.

O calendário provisório dos GP de 2024

10 de março: Circuito de Losail/Qatar

24 de março: Portimão/Portugal

07 de abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

19 maio: Catalunha/Espanha

09 de junho: Mugello/Itália (possivelmente a 2 de junho)

23 de junho: Sachsenring/Alemanha

30 de junho: Assen/Países Baixos

14 de julho: Circuito de Sokol/Cazaquistão

04 de agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Motegi/Japão

29 setembro: Sepang/Malásia

06 outubro: Buddh International Circuit/Índia

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 de outubro: Mandalika/Indonésia

03 novembro: Buriram/Tailândia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = Corridas nocturnas sob holofotes