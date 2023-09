Inde : des commissaires de piste débordés et assoiffés

Le premier jour d'entraînement du GP IndianOil sur le Buddh International Circuit de Greater Noida a montré à plusieurs reprises l'inexpérience et le manque de formation et d'entraînement des commissaires de piste locaux. Par exemple, après les nombreuses chutes, il semble qu'il y ait eu des problèmes pour informer à temps les pilotes qui suivaient. "Nous avons été informés du drapeau jaune, mais le commissaire de piste n'a jamais levé l'avertissement", s'est agacé Brad Binder, dont le quatrième meilleur temps des essais chronométrés a été annulé. Il a chuté à la 12e place et a ainsi manqué l'accès direct à la qualification 2 avec sa Red Bull-KTM : "La Direction de course ne m'a quand même pas rendu mon meilleur temps au tour", s'est-il plaint.

Stefan Bradl, le pilote du LCR Honda, apporte des éclaircissements aux lecteurs de SPEEDWEEK.com : "Nous ne recevons pas les messages sur le tableau de bord à cause des drapeaux jaunes. Mais nous voyons les drapeaux jaunes des commissaires de piste. Mais les meilleurs indicateurs sont les 'light panels' sur la piste, que l'on peut voir de loin. Cela dépend bien sûr du moment où le crash se produit devant toi et de la rapidité avec laquelle les marshals envoient les informations. Mais dès qu'un drapeau jaune est sorti, le temps au tour est de toute façon annulé si tu passes".

Les téléspectateurs attentifs comme le Suisse Erwin Plüss ont remarqué : "Les marshals en Inde sont incroyables. Ils courent rapidement sur le lieu de l'accident, mais dès qu'ils arrivent auprès du pilote et de la moto tombée, c'est la perplexité. J'ai vu un ambulancier avec un stéthoscope autour du cou. Il veut manifestement écouter immédiatement si le coureur tombé donne encore des signes de vie. On ne peut que secouer la tête".

Pour mémoire, lors des premiers GP de Malaisie, par exemple, les marshals expérimentés du Club des officiels de piste de Salzbourg (CdSF) étaient encore venus en avion.

Les marshals indiens bénévoles n'ont pas la vie facile sur le circuit de Buddh, ce qui a entraîné une interruption après la première séance d'entraînement.

Incroyable : les commissaires de piste se sont mis en grève parce que, malgré la chaleur, on ne leur a pas fourni d'eau minérale ni de collation pour la pause de midi. La séance d'essais chronométrés MotoGP a donc commencé avec 15 minutes de retard, à 12h45, et a duré jusqu'à 13h55.