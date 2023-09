India: Marescialli sovraccarichi di lavoro e di sete

"Problemi di pista" è stata la motivazione addotta per l'interruzione del GP d'India di venerdì pomeriggio. La verità è che i commissari, affamati e assetati, erano in sciopero. Ma hanno fatto parlare di sé anche in altri modi.

Nella prima giornata di prove del GP IndianOil al Buddh International Circuit di Greater Noida, l'inesperienza e l'inadeguatezza della formazione e dell'addestramento dei commissari locali sono emerse più volte. Ad esempio, dopo le numerose cadute, sembra che ci siano stati problemi nell'informare in tempo i piloti che seguivano. "Siamo stati informati della bandiera gialla, ma il commissario non ha mai revocato l'avvertimento", si è rammaricato Brad Binder, il cui quarto tempo in qualifica è stato annullato. È retrocesso al 12° posto, perdendo così l'accesso diretto alle qualifiche 2 in sella alla Red Bull-KTM. "La Direzione Gara non mi ha ancora restituito il mio miglior tempo sul giro", si è lamentato.

Il pilota LCR Honda Stefan Bradl chiarisce per i lettori di SPEEDWEEK.com: "Non riceviamo i messaggi sul cruscotto a causa delle bandiere gialle. Ma vediamo le bandiere gialle dei commissari. Ma i migliori indicatori sono i 'pannelli luminosi' sul circuito, che si possono vedere da lontano. Naturalmente, dipende dal momento in cui si verifica l'incidente e dalla velocità con cui i commissari inviano le informazioni. Ma non appena c'è una bandiera gialla, il tempo sul giro viene comunque annullato quando si passa".

I telespettatori attenti come lo svizzero Erwin Plüss hanno notato: "I commissari in India sono incredibili. Corrono velocemente verso la scena dell'incidente, ma non appena arrivano al pilota e alla moto caduta, c'è impotenza. Ho visto un paramedico con uno stetoscopio appeso al collo. Ovviamente vuole ascoltare immediatamente se il motociclista caduto dà ancora segni di vita. Non si può che scuotere la testa".

Come promemoria: in occasione dei primi GP in Malesia, ad esempio, i commissari esperti del Club der Salzburger Streckenfuntionäre (CdSF) sono arrivati in aereo.

I commissari onorari indiani non hanno vita facile sul Circuito di Buddh, motivo per cui c'è stata un'interruzione dopo le prime prove.

Incredibilmente, i commissari hanno scioperato perché, nonostante il caldo, non hanno ricevuto acqua minerale o uno spuntino per la pausa pranzo. Le prove cronometrate della MotoGP sono quindi iniziate con 15 minuti di ritardo, alle 12.45, e si sono protratte fino alle 13.55.