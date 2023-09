Índia: marechais com excesso de trabalho e sede

No primeiro dia de treinos do GP IndianOil, no Circuito Internacional de Buddh, em Greater Noida, a inexperiência e a formação e treino inadequados dos comissários de pista locais tornaram-se evidentes em várias ocasiões. Por exemplo, após as numerosas quedas, houve aparentemente problemas em informar atempadamente os pilotos seguintes. "Fomos informados da bandeira amarela, mas o comissário nunca levantou o aviso", lamentou Brad Binder, cujo quarto melhor tempo na qualificação foi anulado. Ele caiu para o 12º lugar e assim perdeu a entrada direta na Qualificação 2 com a Red Bull-KTM. "A Direção de Corrida ainda não me devolveu o meu melhor tempo", queixou-se.

O piloto da LCR Honda, Stefan Bradl, esclarece os leitores do SPEEDWEEK.com: "Não recebemos as mensagens no painel de instrumentos por causa das bandeiras amarelas. Mas vemos as bandeiras amarelas dos comissários de pista. Mas os melhores indicadores são os 'painéis luminosos' na pista, que podemos ver de longe. Claro que depende do momento em que o acidente acontece à nossa frente e da rapidez com que os comissários enviam a informação. Mas assim que há uma bandeira amarela, o tempo da volta é cancelado de qualquer forma quando se passa."

Telespectadores atentos, como o suíço Erwin Plüss, notaram: "Os fiscais na Índia são incríveis. Eles correm rapidamente para o local do acidente, mas assim que chegam ao piloto e à mota caída, há uma sensação de impotência. Vi um paramédico com um estetoscópio pendurado ao pescoço. É óbvio que ele quer ouvir imediatamente para ver se o motociclista caído ainda dá sinais de vida. Não podemos deixar de abanar a cabeça perante isto".

Para recordar: nos primeiros GP da Malásia, por exemplo, os experientes fiscais do Club der Salzburger Streckenfuntionäre (CdSF) vieram de avião.

Os fiscais indianos honorários não têm uma vida fácil no circuito de Buddh, razão pela qual houve uma interrupção após o primeiro treino.

Inacreditavelmente, os comissários entraram em greve porque, apesar do calor, não lhes foi fornecida água mineral ou um lanche para a pausa do almoço. Assim, os treinos cronometrados de MotoGP começaram com 15 minutos de atraso, às 12h45, e duraram até às 13h55.