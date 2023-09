Buddh Q1 : Meilleur temps pour Rául Fernández - 4ème Binder

La tension était palpable avant la séance qualificative 1 de la catégorie MotoGP sur le circuit international de Buddh, long de 5,01 km (avec huit virages à droite et cinq à gauche), car plusieurs pilotes de premier plan (comme Brad Binder, quatrième au championnat du monde) n'avaient pas réussi à se qualifier directement pour la Q2 vendredi. Miguel Oliveira, Alex Márquez et Jack Miller ont également fait des efforts, ainsi qu'Augusto Fernández (GASGAS Tech3). Mais la surprise a été de taille !

Il faisait pas moins de 32 degrés au début de la Q1. Les ingénieurs des stands ont eu fort à faire pour maintenir les moteurs à température, car cette piste à haute vitesse nécessite une puissance maximale. De nouveaux refroidisseurs d'eau ont été installés à certains endroits, même s'ils ne font peut-être baisser la température du moteur que d'un degré.

Brad Binder, dont le meilleur tour du vendredi a été annulé à cause de drapeaux jaunes, sinon il aurait terminé quatrième, a pris la tête au début avec 1:44,761 min devant Raúl Fernández, Morbidelli, Augusto Fernández, Alex Márquez et Fabio Di Giannantonio, puis Oliveira, Miller et Pol Espargaró.

A cinq minutes de la fin de la séance de 15 minutes, Binder était toujours en tête devant Raúl Fernández. Stefan Bradl en 11ème position (+ 1.266 sec) devant Michele Pirro. L'avance de Brad Binder : 0,238 sec.

Mais Alex Márquez (Gresini Ducati) a ensuite pris la tête de la course avec un chrono de 1'44.519, Raúl Fernández l'ayant délogé un peu plus tard avec un chrono de 1'44.410.

Mais Alex Márquez a chuté dans le tour suivant, des drapeaux jaunes sont sortis, ils ont mis fin à tous les espoirs de Brad Binder d'améliorer son temps. Il s'élancera donc de la 14e place sur la grille.

Alex Márquez s'est apparemment blessé au thorax. Il n'est pas certain qu'il puisse participer à la Q2. Sa main droite semble également avoir été touchée.

Raúl Fernández est entré en Q2 pour la deuxième fois de la série après Misano.

Résultats Q1, Circuit de Buddh, 23 septembre

1. Raúl Fernandez, Aprilia, 1:44,410 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,109 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,119

4. Brad Binder, KTM, + 0,241

5. Nakagami, Honda, + 0,325

6. Miller, KTM, + 0,620

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,627

8. Augusto Fernández, KTM

9. Oliveira, Aprilia, + 0,965

10. Pol Espargaró, KTM, + 1,042

11. Bradl, Honda, + 1,107

12. Pirro, Ducati, + 1,737

Résultats MotoGP FP2, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,398 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,203 sec

3. Marini, Ducati, + 0,206

4. Martin, Ducati, + 0,261

5. Binder, KTM, + 0,299

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,303

7. Marc Márquez, Honda, + 0,325

8. Bagnaia, Ducati, + 0,327

9. Miller, KTM, + 0,455

10. Mir, Honda, + 0,462

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,494

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

14. Quartararo, Yamaha, + 0,549

15. Viñales, Aprilia, + 0,895

16. Nakagami, Honda, + 0,930

17. Pol Espargaró, KTM, + 0,943

18. Zarco, Ducati, + 0,956

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,969

20. Oliveira, Aprilia, + 1,108

21. Bradl, Honda, + 1,530

22. Pirro, Ducati, + 1,799