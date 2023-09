Buddh Q1: Miglior tempo per Rául Fernández - 4° Binder

Le prime qualifiche sul circuito di Buddh sono state una preda per il pilota dell'Aprilia RNF Raúl Fernández. La stella della KTM Brad Binder ha conquistato solo la P4; Alex Márquez è caduto pesantemente. Stefan Bradl si è assicurato il 21° posto in griglia.

Tensione in vista delle Qualifiche 1 della classe MotoGP sui 5,01 km del Buddh International Circuit (con otto curve a destra e cinque a sinistra), dato che diversi piloti di spicco (come il quarto classificato nel Campionato del Mondo Brad Binder) non sono riusciti a entrare direttamente in Q2 venerdì. Ci hanno provato anche Miguel Oliveira, Alex Márquez e Jack Miller, oltre ad Augusto Fernández (GASGAS Tech3). Ma c'è stata una grande sorpresa!

All'inizio della Q1 c'erano ben 32 gradi. Gli ingegneri ai box hanno avuto il loro bel da fare per mantenere i motori a temperatura di esercizio, perché questa pista ad alta velocità richiede la massima potenza del motore. In alcuni punti sono stati montati nuovi radiatori dell'acqua, anche se potevano abbassare la temperatura del motore solo di un grado.

Brad Binder, il cui miglior giro del venerdì è stato annullato a causa delle bandiere gialle, altrimenti sarebbe arrivato quarto, ha preso il comando al via con 1'44.761 min. davanti a Raúl Fernández, Morbidelli, Augusto Fernández, Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio, quindi Oliveira, Miller e Pol Espargaró.

A cinque minuti dalla fine della sessione di 15 minuti, Binder era ancora in testa davanti a Raúl Fernández. Stefan Bradl è 11° (+ 1,266 sec) davanti a Michele Pirro. Il vantaggio di Brad Binder è di 0,238 secondi.

Ma poi Alex Márquez (Gresini Ducati) ha preso il comando con 1:44.519 min, Raúl Fernández lo ha superato poco dopo con 1:44.410 min.

Ma Alex Márquez è caduto al giro successivo e le bandiere gialle hanno messo fine alle speranze di Brad Binder di migliorare il proprio tempo. Quindi parte dal 14° posto in griglia.

Alex Márquez si è apparentemente infortunato al petto. Non è certo che possa partecipare alla Q2. Anche la sua mano destra sembra essersi infortunata.

Raúl Fernández è entrato in Q2 per la seconda volta nella serie dopo Misano.

Risultato Q1, Circuito di Buddh, 23 settembre

1° Raúl Fernandez, Aprilia, 1:44.410 min.

2° Alex Márquez, Ducati, +0,109 secondi

3° Di Giannantonio, Ducati, + 0,119

4° Brad Binder, KTM, + 0,241

5° Nakagami, Honda, + 0,325

6° Miller, KTM, + 0,620

7° Morbidelli, Yamaha, + 0,627

8° Augusto Fernández, KTM

9° Oliveira, Aprilia, + 0,965

10° Pol Espargaró, KTM, + 1,042

11° Bradl, Honda, + 1,107

12° Pirro, Ducati, + 1.737

Risultati MotoGP FP2, Buddh Circuit (23.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:45.398 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,203 sec.

3° Marini, Ducati, + 0,206

4° Martin, Ducati, + 0,261

5° Binder, KTM, + 0,299

6° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,303

7° Marc Márquez, Honda, + 0,325

8° Bagnaia, Ducati, + 0,327

9° Miller, KTM, + 0,455

10° Mir, Honda, + 0,462

11° Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

12° Augusto Fernández, KTM, + 0,494

13° Morbidelli, Yamaha, + 0,498

14° Quartararo, Yamaha, + 0,549

15° Viñales, Aprilia, + 0,895

16° Nakagami, Honda, + 0,930

17° Pol Espargaró, KTM, + 0,943

18° Zarco, Ducati, + 0,956

19° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,969

20° Oliveira, Aprilia, + 1.108

21° Bradl, Honda, + 1.530

22° Pirro, Ducati, + 1.799