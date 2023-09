Buddh Q1: Melhor tempo para Rául Fernández - 4º Binder

Tensão antes da Qualificação 1 da classe MotoGP nos 5,01 km do Buddh International Circuit (com oito curvas à direita e cinco à esquerda), uma vez que vários pilotos de destaque (como o quarto classificado do Campeonato do Mundo, Brad Binder) não conseguiram passar diretamente à Q2 na sexta-feira. Miguel Oliveira, Alex Márquez e Jack Miller também tentaram, bem como Augusto Fernández (GASGAS Tech3). Mas houve uma grande surpresa!

Estavam nada menos que 32 graus no início da Q1. Os engenheiros nas boxes não tiveram mãos a medir para manter os motores à temperatura de funcionamento, porque esta pista de alta velocidade necessita da máxima potência do motor. Em alguns lugares, foram instalados novos refrigeradores de água, apesar de só poderem baixar a temperatura do motor em 1 grau.

Brad Binder, cuja melhor volta na sexta-feira foi anulada devido às bandeiras amarelas, caso contrário teria terminado em quarto lugar, assumiu a liderança no início com 1m44,761s, à frente de Raúl Fernández, Morbidelli, Augusto Fernández, Alex Márquez e Fabio Di Giannantonio, depois Oliveira, Miller e Pol Espargaró.

A cinco minutos do final da sessão de 15 minutos, Binder continuava na liderança à frente de Raúl Fernández. Stefan Bradl em 11º (+ 1,266 seg.) à frente de Michele Pirro. Vantagem de Brad Binder: 0,238 s.

Mas depois Alex Márquez (Gresini Ducati) assumiu a liderança com 1:44.519 min, Raúl Fernández passou-o um pouco mais tarde com 1:44.410 min.

Mas Alex Márquez caiu na volta seguinte, as bandeiras amarelas apareceram e acabaram com todas as esperanças de Brad Binder de melhorar o seu tempo. Por isso, parte do 14º lugar da grelha.

Alex Márquez parece ter magoado o peito. É duvidoso que ele possa participar da Q2. A sua mão direita também parece ter sofrido uma lesão.

Raúl Fernández passou à Q2 pela segunda vez na série, depois de Misano.

Resultado Q1, Circuito de Buddh, 23 de setembro

1º Raúl Fernandez, Aprilia, 1:44.410 min

2º Alex Márquez, Ducati, +0,109sec

3º Di Giannantonio, Ducati, +0,119

4º Brad Binder, KTM, + 0,241

5º Nakagami, Honda, + 0,325

6º Miller, KTM, + 0,620

7º Morbidelli, Yamaha, + 0,627

8º Augusto Fernández, KTM

9º Oliveira, Aprilia, + 0,965

10º Pol Espargaró, KTM, + 1.042

11º Bradl, Honda, + 1.107

12º Pirro, Ducati, + 1,737

Resultados MotoGP FP2, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:45.398 min.

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,203 seg

3º Marini, Ducati, + 0,206

4º Martin, Ducati, + 0,261

5º Binder, KTM, + 0,299

6º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,303

7º Marc Márquez, Honda, + 0,325

8º Bagnaia, Ducati, + 0,327

9º Miller, KTM, + 0,455

10º Mir, Honda, + 0,462

11º Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

12º Augusto Fernández, KTM, + 0,494

13º Morbidelli, Yamaha, + 0,498

14º Quartararo, Yamaha, + 0,549

15º Viñales, Aprilia, + 0,895

16º Nakagami, Honda, + 0,930

17º Pol Espargaró, KTM, + 0,943

18º Zarco, Ducati, + 0,956

19º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,969

20º Oliveira, Aprilia, + 1,108

21º Bradl, Honda, + 1,530

22º Pirro, Ducati, + 1,799