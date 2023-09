Buddh Circuit : Bezzecchi en pole position pour sa première en Inde

Seuls onze pilotes ont participé à la deuxième séance de qualification décisive du premier GP d'Inde, car Alex Márquez avait certes obtenu un ticket pour la Q2 en se classant deuxième derrière Raúl Fernández lors de la séance de qualification 1, mais il a ensuite dû être transporté au centre médical après un highsider au virage 6. Le pilote Gresini-Ducati s'est tenu la main droite.

Le temps de référence dans la lutte pour la première pole position sur le sol indien a été établi par Jorge Martin lors de son premier run avec un temps de 1:44,153 min. La combinaison en cuir de la star Pramac-Ducati portait encore les traces de sa précédente glissade en FP2. Marc Márquez, quant à lui, a chuté en Q2 au début de son deuxième tour volant dans le virage 3 lent, mais il a pu relever sa Repsol-Honda et repartir directement.

Après le changement de pneus, Marco Bezzecchi a arraché la pole position à Martin avec un temps de 1:43,947 min. Le deuxième du championnat du monde du Prima Pramac Racing Team a certes réussi un temps de 1:43, mais il est resté 0,043 seconde derrière le protégé de Rossi du Mooney VR46 Racing Team.

Marc Márquez s'est placé derrière le leader du championnat Pecco Bagnaia pour son deuxième run, Joan Mir s'est lui aussi accroché - et pour le champion du monde 2020, le train a mieux fonctionné que pour le sextuple champion du monde MotoGP : derrière Bagnaia, qui a pris la troisième place sur la grille, Mir et Márquez se sont assurés les 5e et 6e places.

L'Allemand Stefan Bradl, qui pilotera la Honda LCR-Castrol d'Alex Rins en Inde et au Japon, est onzième de la Q1 et occupe la 21e place sur la grille de départ, devant le remplaçant de Ducati Michele Pirro.

A propos : lors du premier "IndianOil Grand Prix of India" sur le Buddh International Circuit long de 5,010 km, les distances de course ont été raccourcies pour les trois catégories GP après les entraînements de vendredi en raison de la chaleur et de l'humidité. En Moto3, 16 tours seront courus au lieu des 17 initialement prévus, en Moto2, 18 tours au lieu de 19. Le sprint Tissot de la catégorie MotoGP, samedi à 12h00 CEST, se déroulera sur 11 tours (au lieu de 12). La course MotoGP du dimanche a été réduite de 24 à 21 tours.

Résultats MotoGP Q2, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 1:43.947 min

2. Martin, Ducati, + 0,043 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,256

4. Marini, Ducati, + 0,268

5. Mir, Honda, + 0,507

6. Marc Márquez, Honda, + 0,522

7. Zarco, Ducati, + 0,568

8. Quartararo, Yamaha, + 0,777

9. Viñales, Aprilia, + 0,794

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,803

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,247

12. Alex Márquez, Ducati, pas de temps.



La suite de la grille de départ :

13. Di Giannantonio, Ducati, 1:44,529 min

14. Binder, KTM, 1:44,651

15. Nakagami, Honda, 1:44,735

16e Miller, KTM, 1:45,030

17. Morbidelli, Yamaha, 1:45,037

18. Augusto Fernández, KTM, 1:45,066

19. Oliveira, Aprilia, 1:45,375

20. Pol Espargaró, KTM, 1:45,452

21e Bradl, Honda, 1:45,517

22e Pirro, Ducati, 1:46,147