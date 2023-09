Circuito di Buddh: Bezzecchi in pole per il debutto in India

La pole position per il primo GP d'India della storia della MotoGP è andata a Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team. Quattro piloti Ducati si sono piazzati tra i primi quattro nella Q2, seguiti dalla coppia Repsol Honda.

Solo undici piloti hanno disputato la decisiva seconda sessione di qualifiche del GP d'India inaugurale, perché Alex Márquez si era assicurato un biglietto per la Q2 nelle qualifiche 1, in seconda posizione dietro a Raúl Fernández, ma poi ha dovuto essere portato al centro medico dopo un incidente alla curva 6. Il pilota della Gresini Ducati si è infortunato alla mano destra.

Il tempo più veloce nella lotta per la prima pole position in terra indiana è stato fatto segnare da Jorge Martin nel suo primo run con un 1'44.153". La tuta in pelle della stella della Pramac Ducati portava ancora le tracce della sua precedente scivolata nelle FP2. Marc Márquez, invece, è caduto all'inizio del suo secondo giro volante nella lenta curva 3 della Q2, ma è riuscito a riprendere la sua Repsol Honda e a proseguire direttamente.

Dopo il cambio gomme Marco Bezzecchi ha strappato la pole position a Martin con un 1:43.947. Anche il vicecampione del mondo del Prima Pramac Racing Team ha ottenuto un tempo di 1:43, ma è rimasto a 0,043 secondi dal pupillo di Rossi del Mooney VR46 Racing Team.

Marc Márquez si è piazzato dietro il leader del Campionato del Mondo Pecco Bagnaia per la sua seconda manche, con Joan Mir che si è tenuto stretto. La mossa ha funzionato meglio per il Campione del Mondo 2020 che per il sei volte Campione del Mondo MotoGP, con Mir e Márquez che si sono assicurati il 5° e il 6° posto dietro a Bagnaia, che ha conquistato il 3° posto sulla griglia.

Il tedesco Stefan Bradl, che sarà in sella alla LCR Castrol Honda di Alex Rins in India e in Giappone, occupa l'undicesimo posto sulla griglia della Q1, davanti al sostituto della Ducati Michele Pirro, 21°.

A proposito: al primo "IndianOil Grand Prix of India" sui 5.010 km del Buddh International Circuit, le distanze di gara per tutte e tre le classi del GP sono state ridotte dopo le prove del venerdì a causa del caldo e dell'umidità. In Moto3 si percorreranno 16 giri invece dei 17 originariamente previsti, in Moto2 18 invece di 19. La Tissot Sprint della classe MotoGP, sabato alle 12.00 CEST, sarà di 11 giri (invece di 12). La gara della MotoGP di domenica è stata ridotta da 24 a 21 giri.

Risultati MotoGP Q2, Buddh Circuit (23.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 1:43.947 min.

2° Martin, Ducati, + 0,043 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 0,256

4° Marini, Ducati, + 0,268

5° Mir, Honda, + 0,507

6° Marc Márquez, Honda, + 0,522

7° Zarco, Ducati, + 0,568

8° Quartararo, Yamaha, + 0,777

9° Viñales, Aprilia, + 0,794

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,803

11° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.247

12° Alex Márquez, Ducati, nessun tempo



Il resto della griglia:

13° Di Giannantonio, Ducati, 1:44.529 min.

14° Binder, KTM, 1'44.651

15° Nakagami, Honda, 1'44.735

16° Miller, KTM, 1'45.030

17° Morbidelli, Yamaha, 1'45.037

18° Augusto Fernández, KTM, 1'45.066

19° Oliveira, Aprilia, 1'45.375

20° Pol Espargaró, KTM, 1'45.452

21° Bradl, Honda, 1:45.517

22° Pirro, Ducati, 1:46.147