Circuito de Buddh: Bezzecchi na pole para a estreia na Índia

Apenas onze pilotos disputaram a decisiva segunda sessão de qualificação do primeiro GP da Índia, porque Alex Márquez tinha assegurado a passagem à Q2 na Qualificação 1, em segundo, atrás de Raúl Fernández, mas teve de ser levado para o centro médico depois de um despiste na Curva 6. O piloto da Gresini Ducati lesionou a mão direita.

O tempo mais rápido na luta pela primeira pole position em solo indiano foi estabelecido por Jorge Martin na sua primeira corrida, com 1m44,153s. O fato de cabedal da estrela da Pramac Ducati ainda tinha os vestígios do seu deslize anterior na FP2. Marc Márquez, por outro lado, caiu no início da sua segunda volta de teste na lenta curva 3 na Q2, mas conseguiu pegar na sua Repsol Honda e continuar diretamente.

Após a troca de pneus, Marco Bezzecchi arrebatou a pole position de Martin com 1:43.947. O vice-campeão do mundo da Prima Pramac Racing Team também conseguiu um tempo de 1:43, mas ficou a 0,043 segundos do protegido de Rossi da Mooney VR46 Racing Team.

Marc Márquez colocou-se atrás do líder do Campeonato do Mundo, Pecco Bagnaia, para a sua segunda corrida, com Joan Mir também a aguentar-se - e a manobra funcionou melhor para o Campeão do Mundo de 2020 do que para o hexacampeão do Mundo de MotoGP, com Mir e Márquez a garantirem o 5º e 6º lugares atrás de Bagnaia, que ficou em 3º na grelha.

O alemão Stefan Bradl, que vai pilotar a LCR Castrol Honda de Alex Rins na Índia e no Japão, está em décimo primeiro lugar na grelha da Q1, à frente do substituto da Ducati, Michele Pirro, em 21º.

A propósito: No primeiro "IndianOil Grand Prix of India" no Buddh International Circuit de 5,010 km, as distâncias de corrida para as três classes de GP foram encurtadas após os treinos de sexta-feira devido ao calor e humidade. Na Moto3, serão realizadas 16 voltas em vez das 17 inicialmente planeadas, na Moto2 18 em vez de 19. O Tissot Sprint na classe de MotoGP no sábado às 12h00 CEST será realizado em 11 voltas (em vez de 12). A corrida de MotoGP de domingo foi reduzida de 24 para 21 voltas.

Resultados de MotoGP Q2, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 1:43.947 min.

2º Martin, Ducati, + 0,043 s

3º Bagnaia, Ducati, + 0,256

4º Marini, Ducati, + 0,268

5º Mir, Honda, + 0,507

6º Marc Márquez, Honda, + 0,522

7º Zarco, Ducati, + 0,568

8º Quartararo, Yamaha, + 0,777

9º Viñales, Aprilia, + 0,794

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,803

11º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,247

12º Alex Márquez, Ducati, sem tempo



O resto da grelha:

13º Di Giannantonio, Ducati, 1:44.529 min.

14º Binder, KTM, 1m44,651s

15º Nakagami, Honda, 1m44,735s

16º Miller, KTM, 1'45.030

17º Morbidelli, Yamaha, 1'45.037

18º Augusto Fernández, KTM, 1'45.066

19º Oliveira, Aprilia, 1'45.375

20º Pol Espargaró, KTM, 1m45,452s

21º Bradl, Honda, 1:45.517

22º Pirro, Ducati, 1:46.147