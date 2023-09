Ritardi dovuti alla pioggia sul Circuito di Buddh

Come giovedì pomeriggio, quando numerosi piloti del GP sono stati sorpresi da un forte acquazzone durante l'ispezione della pista, anche sabato a Greater Noida c'è stato un cambiamento del tempo: la Q1 della classe Moto3 (dalle 13.20 alle 13.35 ora locale) si è svolta ancora su pista asciutta, dopodiché al Buddh International Circuit non è andato in scena nulla per il momento sotto una forte pioggia.

Solo la safety car ha fatto i suoi giri sulla pista bagnata, i piloti hanno dovuto aspettare. Almeno la pioggia ha smesso di cadere dopo mezz'ora.

A proposito: il leader del Campionato del Mondo Moto3 Dani Holgado si era già nascosto, ha perso il suo miglior tempo nel Q1 per aver superato i "limiti della pista" ed è stato quindi espulso dai primi quattro e quindi dalla decisiva seconda sessione di qualifiche.

Nel frattempo, il controllo di gara ha annunciato: Se dopo la Q2 della classe Moto2 la pista è ancora bagnata, ai piloti della MotoGP saranno concessi 15 minuti di pista bagnata per potersi adattare alle condizioni in vista dello sprint di 11 giri. Questo perché non hanno ancora alcuna esperienza sotto la pioggia sui 5,010 km del Buddh International Circuit.

20 minuti dopo questa sessione supplementare, la corsia dei box sarà aperta per un minuto in modo che i piloti della MotoGP possano schierarsi per lo sprint della MotoGP con una "procedura di partenza rapida".