Atrasos devido à chuva no Circuito de Buddh

A qualificação de Moto3 no primeiro GP da Índia foi interrompida por um aguaceiro. Isto também traz alterações ao calendário do MotoGP.

À semelhança de quinta-feira à tarde, quando numerosos pilotos de GP foram surpreendidos por uma forte chuva durante a inspeção da pista, também no sábado houve uma mudança no tempo em Greater Noida: a Q1 da classe Moto3 (13.20 às 13.35, hora local) ainda decorreu em pista seca, após o que nada se passou no Buddh International Circuit, por enquanto sob chuva intensa.

Apenas o safety car fez as suas voltas na pista molhada, os pilotos tiveram de esperar. Pelo menos a chuva abrandou ao fim de meia hora.

A propósito: o líder do Campeonato do Mundo de Moto3, Dani Holgado, já se estava a esconder, perdeu a sua melhor volta na Q1 por ter excedido os "limites da pista" e foi, por isso, expulso dos quatro primeiros e, consequentemente, da decisiva segunda sessão de qualificação.

Entretanto, o controlo da corrida anunciou: Se ainda estiver molhado depois da Q2 da classe Moto2, os pilotos de MotoGP terão 15 minutos numa pista molhada para se poderem ajustar às condições no que diz respeito ao sprint de 11 voltas. Isto deve-se ao facto de ainda não terem qualquer experiência com chuva no Circuito Internacional de Buddh, com 5,010 km.

20 minutos depois desta sessão adicional, a via das boxes será aberta durante um minuto para que os pilotos de MotoGP possam alinhar para o sprint de MotoGP com um "procedimento de partida rápida".