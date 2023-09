India: Victoria al sprint para Martin, colisión en la salida de VR46

El as del Pramac-Ducati Jorge Martín ha ganado el sprint de MotoGP en el Circuito Internacional de Buddh por delante de su compañero de marca Pecco Bagnaia y de la estrella del Repsol Honda Marc Márquez tras un largo sábado.

Tras el chaparrón caído a primera hora de la tarde, la pista se había secado en gran medida durante la sesión clasificatoria de Moto2 y la sesión adicional de MotoGP (para adquirir experiencia con neumáticos de lluvia), por lo que sólo se consideraron los neumáticos lisos para el sprint de once vueltas. Sin embargo, la parrilla seguía demasiado mojada a la sombra de la tribuna de salida y meta, por lo que la salida se retrasó aún más para secar las posiciones de la parrilla con la ayuda de los sopladores de hojas de los equipos.

Los ases de MotoGP iniciaron finalmente el sprint poco después de las 17.00 hora local (13.30 en Europa Central), encabezados por el poleman Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing). La primera fila la completaron Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los dos primeros del Campeonato del Mundo. Luca Marini, que ha completado el top-4 de Ducati en la sesión clasificatoria, ha estado acompañado por dos pilotos oficiales del Repsol Honda, Joan Mir y Marc Márquez. El sustituto de Rins, Stefan Bradl, ha salido desde la 21ª plaza.

Alex Márquez ha estado ausente de la parrilla, ya que el piloto del Gresini Ducati ha sufrido la fractura de tres costillas del lado izquierdo al caerse en los últimos compases de la Q1, según las últimas informaciones. Tras ser revisado en el hospital, presenció el sprint como espectador en los boxes.

Así se desarrolló el sprint

Salida: Martin se pone en cabeza por delante de Bagnaia. Marini choca con Bezzecchi, que es empujado lejos hacia el exterior, pero al menos permanece sentado en su Ducati. Además de Marini -independientemente- Pol Espargaró y Stefan Bradl también se caen en la curva 1.



1ª vuelta: Martin lidera por delante de Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Binder, Quartararo, Viñales, Miller, Zarco y Raul Fernández. Marc Márquez arrebata la 3ª plaza a su compañero de equipo en la última curva. Bezzecchi persigue al pelotón y termina la primera vuelta en 17ª posición.



2ª vuelta: Miguel Oliveira (11º). tiene que retroceder un puesto.



3ª vuelta: Martin ya aventaja a Bagnaia en 1,7 segundos.



4ª vuelta: Joan Mir se va largo y cae hasta la 10ª posición, ¡y luego se cae en la lenta curva 3!



Vuelta 5: La diferencia entre Martin y Bagnaia se mantiene constante en torno a 1.7 seg. Marc Márquez se sitúa tercero a 0,8 segundos. 4º Binder, 5º Quartararo, 6º Miller, 7º Miller, 8º Viñales. ¡Y Bezzecchi ya es noveno por delante de Raúl Fernández!



Vuelta 6: Zarco se cae en la curva 3. Puede continuar, pero luego entra en boxes.



7ª vuelta: Martin sigue en cabeza con unos buenos dos segundos de ventaja. Bagnaia, por su parte, se encuentra en una solitaria segunda plaza. Marc Márquez tiene que vigilar a Binder por detrás, y Quartararo también sigue a tiro de la tercera plaza.



Vuelta 8: Bezzecchi sigue recuperando terreno y le arrebata la sexta plaza a Miller. Aleix Espargaró, en 12ª posición, se cae en la última curva.



Vuelta 9: Martin aventaja en 2,5 segundos a Bagnaia. Un segundo por detrás Márquez mantiene a raya a Binder.



10ª vuelta: Bezzecchi persigue el quinto puesto de Quartararo con la vuelta más rápida hasta el momento.



Última vuelta: Martin gana por delante de Bagnaia, Marc Márquez, Binder y Bezzecchi, que marca otra vuelta rápida.

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 48. 19. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 405 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.