Inde : victoire au sprint pour Martin, collision au départ pour VR46

Après l'averse du début d'après-midi, la piste a en grande partie séché au cours des qualifications Moto2 et de la séance MotoGP supplémentaire (pour acquérir de l'expérience avec les pneus pluie), si bien que seuls des pneus slick étaient envisageables pour le sprint de onze tours. La grille étant encore trop humide à l'ombre de la tribune de départ, le départ a été retardé pour permettre aux équipes d'assécher les positions de départ à l'aide de souffleurs de feuilles.

Ce n'est que peu après 17 heures locales (13h30 en Europe centrale) que les as du MotoGP, menés par le poleman Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing), se sont lancés dans le sprint. La première ligne était complétée par Jorge Martin et Pecco Bagnaia, les deux premiers du championnat du monde. Aux côtés de Luca Marini, qui a complété le top 4 pour Ducati lors des qualifications, les deux pilotes officiels Repsol Honda Joan Mir et Marc Márquez se sont élancés. Stefan Bradl, le remplaçant de Rins, s'est élancé depuis la 21e place.

Alex Márquez n'était pas sur la grille de départ, le pilote Gresini Ducati ayant souffert de trois fractures de côtes du côté gauche lors de sa chute en fin de Q1, selon les dernières informations. Après un contrôle à l'hôpital, il a assisté au sprint en tant que spectateur dans le box.

Voici comment s'est déroulé le sprint :

Départ : Martin prend la tête devant Bagnaia. Marini percute Bezzecchi, qui est poussé loin vers l'extérieur, mais reste au moins assis sur sa Ducati. Outre Marini, Pol Espargaró et Stefan Bradl chutent également dans le virage 1.



1er tour : Martin mène devant Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Binder, Quartararo, Viñales, Miller, Zarco et Raul Fernández. Marc Márquez reprend la troisième place à son coéquipier dans le dernier virage. Bezzecchi court après le peloton et termine le premier tour en 17e position.



2ème tour : Miguel Oliveira (11ème). doit rétrograder d'une place.



3ème tour : Martin a déjà 1,7 sec d'avance sur Bagnaia en tête.



4e tour : Joan Mir va loin et recule jusqu'à la 10e place - avant de chuter dans le virage 3 lent !



5e tour : L'écart entre Martin et Bagnaia reste constant à environ 1,7 sec. Marc Márquez, troisième, est encore à 0,8 seconde. 4. Binder, 5. Quartararo, 6. Miller, 7. Miller, 8. Viñales. Et Bezzecchi est déjà neuvième devant Raúl Fernández !



6e tour : Zarco chute dans le virage 3, il peut continuer mais rentre au stand.



7e tour : Martin continue de mener de manière souveraine avec deux bonnes secondes d'avance. De son côté, Bagnaia se retrouve seul en deuxième position. Derrière, Marc Márquez doit se méfier de Binder - et Quartararo a lui aussi la troisième place en vue.



8e tour : Bezzecchi poursuit sa remontée et reprend la 6e place à Miller. Aleix Espargaró chute dans le dernier virage alors qu'il était 12e.



9e tour : Martin a 2,5 secondes d'avance sur Bagnaia. Une seconde derrière, Márquez tient Binder à distance.



10e tour : Bezzecchi chasse la cinquième place de Quartararo avec le tour le plus rapide jusqu'à présent.



Dernier tour : Martin s'impose devant Bagnaia, Marc Márquez, Binder et Bezzecchi, qui réalise encore un tour le plus rapide.

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 405 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.