India: vittoria in volata per Martin, scontro alla partenza per VR46

Dopo l'acquazzone del primo pomeriggio, la pista si è ampiamente asciugata nel corso delle qualifiche della Moto2 e della sessione aggiuntiva della MotoGP (per fare esperienza con le gomme da pioggia), quindi per gli undici giri in volata sono stati presi in considerazione solo i pneumatici slick. Tuttavia, la griglia di partenza era ancora troppo bagnata all'ombra della tribuna di partenza, quindi la partenza è stata ulteriormente ritardata per asciugare le posizioni in griglia con l'aiuto dei soffiatori di foglie dei team.

Gli assi della MotoGP sono finalmente partiti in volata poco dopo le 17.00 ora locale (le 13.30 in Europa centrale), guidati dal poleman Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing). La prima fila è stata completata da Jorge Martin e Pecco Bagnaia, i primi due del Campionato del Mondo. Luca Marini, che ha completato la top-4 per la Ducati nelle qualifiche, è stato affiancato da due piloti ufficiali Repsol Honda, Joan Mir e Marc Márquez. Il sostituto di Rins, Stefan Bradl, è partito dal 21° posto.

Alex Márquez era assente dalla griglia di partenza: secondo le ultime informazioni, il pilota della Gresini Ducati ha riportato la frattura di tre costole sul fianco sinistro quando è caduto nelle fasi finali della Q1. Dopo essere stato controllato in ospedale, ha assistito alla volata come spettatore ai box.

Ecco come si è svolta la volata:

Partenza: Martin prende il comando davanti a Bagnaia. Marini tampona Bezzecchi, che viene spinto all'esterno, ma almeno rimane seduto sulla sua Ducati. Oltre a Marini - indipendentemente - cadono alla prima curva anche Pol Espargaró e Stefan Bradl.



1° giro: Martin conduce davanti a Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Binder, Quartararo, Viñales, Miller, Zarco e Raul Fernández. Marc Márquez ha rilevato il 3° posto dal suo compagno di squadra all'ultima curva. Bezzecchi insegue il gruppo e termina il primo giro in 17a posizione.



2° giro: Miguel Oliveira (11°) deve arretrare di un posto.



3° giro: Martin ha già 1,7 secondi di vantaggio su Bagnaia.



4° giro: Joan Mir va largo e retrocede al 10° posto - e poi cade nella lenta curva 3!



5° giro: Il distacco tra Martin e Bagnaia rimane costante a circa 1,7 secondi. Marc Márquez è terzo con un ritardo di 0,8 secondi. 4° Binder, 5° Quartararo, 6° Miller, 7° Miller, 8° Viñales. Bezzecchi è già nono davanti a Raúl Fernández!



6° giro: Zarco cade alla curva 3. Riesce a proseguire, ma poi rientra ai box.



7° giro: Martin continua a condurre con due secondi di vantaggio. Bagnaia, dal canto suo, è in solitaria seconda posizione. Marc Márquez deve fare attenzione a Binder dietro di lui e Quartararo è ancora in vista del terzo posto.



Giro 8: Bezzecchi continua a recuperare terreno e si aggiudica il sesto posto da Miller. Aleix Espargaró, in 12a posizione, cade all'ultima curva.



Giro 9: Martin ha 2,5 secondi di vantaggio su Bagnaia. Un secondo di ritardo di Márquez tiene a bada Binder.



10° giro: Bezzecchi insegue il quinto posto di Quartararo con il giro più veloce finora.



Ultimo giro: Martin vince davanti a Bagnaia, Marc Márquez, Binder e Bezzecchi, che fa segnare un altro giro veloce.

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 405 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.