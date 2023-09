Índia: Martin vence o sprint e VR46 começa a colidir

O ás da Pramac-Ducati, Jorge Martin, venceu o sprint de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh, à frente do seu companheiro de marca Pecco Bagnaia e da estrela da Repsol Honda, Marc Márquez, depois de um longo sábado.

Após o aguaceiro do início da tarde, a pista tinha secado durante a qualificação de Moto2 e a sessão adicional de MotoGP (para ganhar experiência com pneus de chuva), pelo que apenas foram considerados pneus slicks para o sprint de onze voltas. No entanto, a grelha ainda estava demasiado molhada à sombra da bancada de partida e chegada, pelo que a partida foi adiada para secar as posições da grelha com a ajuda dos sopradores de folhas das equipas.

Os ases do MotoGP começaram finalmente o sprint pouco depois das 17h00 locais (13h30 na Europa Central), liderados pelo pole-setter Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing). A primeira linha foi completada por Jorge Martin e Pecco Bagnaia, os dois primeiros do Campeonato do Mundo. Luca Marini, que completou o top-4 da Ducati na qualificação, foi acompanhado por dois pilotos da Repsol Honda, Joan Mir e Marc Márquez. O substituto de Rins, Stefan Bradl, partiu do 21º lugar.

Alex Márquez esteve ausente da grelha, pois o piloto da Gresini Ducati sofreu três fracturas nas costelas do lado esquerdo quando caiu na fase final da Q1, de acordo com as últimas informações. Depois de ser examinado no hospital, assistiu ao sprint como espetador nas boxes.

Eis como se desenrolou o sprint:

Início: Martin assume a liderança à frente de Bagnaia. Marini choca com Bezzecchi, que é empurrado para o exterior, mas pelo menos permanece sentado na sua Ducati. Para além de Marini - independentemente - Pol Espargaró e Stefan Bradl também caem na curva 1.



1ª volta: Martin lidera à frente de Bagnaia, Mir, Marc Márquez, Binder, Quartararo, Viñales, Miller, Zarco e Raul Fernández. Marc Márquez toma o 3º lugar do seu companheiro de equipa na última curva. Bezzecchi persegue o pelotão e termina a primeira volta na 17ª posição.



2ª volta: Miguel Oliveira (11º). tem de descer um lugar.



3ª volta: Martin já tem 1,7 segundos de vantagem sobre Bagnaia na frente.



4ª volta: Joan Mir vai para a frente e cai para o 10º lugar - e depois despista-se na lenta curva 3!



Volta 5: A diferença entre Martin e Bagnaia mantém-se constante em cerca de 1,7 seg. Marc Márquez está mais 0,8 seg. atrás, em terceiro. 4º Binder, 5º Quartararo, 6º Miller, 7º Miller, 8º Viñales. E Bezzecchi já é nono, à frente de Raúl Fernández!



Volta 6: Zarco despista-se na curva 3. Consegue continuar, mas depois vai para as boxes.



7ª volta: Martin continua a liderar com uma boa vantagem de dois segundos. Bagnaia, por sua vez, está num solitário segundo lugar. Marc Márquez tem de ter cuidado com Binder atrás de si - e Quartararo também ainda está à vista do terceiro lugar.



Volta 8: Bezzecchi continua a ganhar terreno e assume o 6º lugar de Miller. Aleix Espargaró, na 12ª posição, despista-se na última curva.



Volta 9: Martin está 2,5 segundos à frente de Bagnaia. Um segundo atrás de Márquez mantém Binder à distância.



10ª volta: Bezzecchi persegue o quinto lugar de Quartararo com a volta mais rápida até ao momento.



Última volta: Martin vence à frente de Bagnaia, Marc Márquez, Binder e Bezzecchi, que faz outra volta mais rápida.

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 405 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.