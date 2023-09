Stefan Bradl: ¿Cómo vivió el accidente en la curva 1?

Stefan Bradl (33) ascendió del 21º al 20º puesto en la parrilla de la categoría de MotoGP en el Circuito Internacional de Buddh de 5,01 km (con ocho curvas a derechas y cinco a izquierdas) tras la lesión de Alex Márquez, pero el sprint se acabó para el piloto del LCR Honda Castrol en la primera curva.

"Después de la salida, Augusto Fernández se tambaleó mucho al frenar en la primera curva, así que no pude evitar la colisión con su parte trasera", describió el bávaro. "Frené todo lo que pude, pero eso me hizo chocar y también me llevé por delante a Pol. Cuando estaba sentado en la grava y vi a un par de pilotos cerca de mí, al principio pensé: 'Oh, ha sido culpa mía, me he llevado por delante a un par de pilotos'. Pero después miré el vídeo y vi que no había sido culpa mía. Aun así, fui a Pol y le dije que lo sentía".

"Esas son las consecuencias cuando la primera curva es muy cerrada y lenta", resumió Bradl. "Me mantuve en mi línea en la frenada, pero Augusto cerró la puerta justo delante de mí. No le culpo porque no tiene ojos detrás. El resto, fue un accidente de carrera, diría yo".

¿Era previsible la fatalidad tras la salida de la curva 1 en esta pista? "Vimos dos choques separados; yo estuve involucrado en uno", señaló el bávaro. "En el otro incidente se vieron implicados Marini y Bezzecchi. Sí, era de esperar algo así. Como la primera curva aquí es muy cerrada, la aproximación desde la salida es bastante corta, así que los pilotos estaban muy juntos. Cuando vi la repetición, me di cuenta de cómo Augusto estaba frenando, estaba tratando de desactivar todos los sistemas al mismo tiempo, para estar en una buena posición al salir de las curvas 1 y 2. Pero para desactivar el dispositivo de salida, tienes que estar en una buena posición. Pero para desactivar el dispositivo de arranque hay que frenar bruscamente super fuerte. Son detalles fuertes que en conjunto hicieron que no pudiera evitar la colisión con él".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23/9):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.