Stefan Bradl : comment a-t-il vécu la chute au virage 1 ?

Stefan Bradl (33 ans) est passé de la 21ème à la 20ème place sur la grille de départ de la catégorie MotoGP sur le Circuit International de Buddh (5,01 km avec huit virages à droite et cinq à gauche) suite à la blessure d'Alex Márquez, mais le sprint s'est arrêté dès le premier virage pour le pilote du LCR Honda Castrol.

"Après le départ, Augusto Fernández s'est mis à trembler fortement en freinant dans le premier virage, c'est pourquoi je n'ai pas pu éviter la collision avec son arrière", a décrit le Bavarois. "J'ai freiné aussi fort que possible, mais je suis tombé et j'ai entraîné Pol dans ma chute. Quand je me suis assis dans le bac à gravier et que j'ai vu quelques autres pilotes près de moi, j'ai d'abord pensé : 'Oh, c'est ma faute, j'ai entraîné quelques autres pilotes'. Mais plus tard, j'ai regardé la vidéo et j'ai vu que ce n'était pas ma faute. Malgré tout, je suis allé voir Pol et je lui ai dit que j'étais désolé".

"Ce sont les conséquences lorsque le premier virage est très serré et lent", a résumé Bradl. "Je suis resté juste sur ma ligne au freinage, mais Augusto a fermé la porte juste devant moi. Je ne lui en veux pas parce qu'il n'a pas d'yeux à l'arrière. Le reste - c'était un accident de course, je dirais".

La fatalité était-elle prévisible après le départ au virage 1 sur cette piste ? "Nous avons vu deux crashs séparés ; j'ai été impliqué dans l'un d'eux", a constaté le Bavarois. "L'autre incident a touché Marini et Bezzecchi. Oui, on devait s'attendre à quelque chose comme ça. Parce que le premier virage est très serré, l'approche de la grille de départ est assez courte, donc le peloton était très groupé. Quand j'ai vu la rediffusion, j'ai remarqué qu'Augusto freinait, qu'il essayait en même temps de désactiver tous les systèmes pour être ensuite en bonne position à la sortie des virages 1 et 2. Mais pour désactiver le dispositif de départ, tu dois freiner brutalement et très fort. Ce sont autant de détails qui, dans l'ensemble, ont fait que je n'ai pas pu éviter le choc avec lui".

Résultats du MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23 septembre) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.