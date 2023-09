Stefan Bradl: Come ha vissuto l'incidente alla curva 1?

Stefan Bradl si è scontrato con Augusto Fernández in frenata alla prima curva durante lo sprint in India e ha poi trascinato Pol Espargaró. L'autore racconta il suo punto di vista sull'incidente.

Stefan Bradl (33) è passato dal 21° al 20° posto della griglia di partenza della classe MotoGP sul Buddh International Circuit (5,01 km con otto curve a destra e cinque a sinistra) in seguito all'infortunio di Alex Márquez, ma la volata è finita per il pilota del Team LCR Honda Castrol alla prima curva.

"Dopo la partenza, Augusto Fernández ha traballato molto in frenata alla prima curva, quindi non ho potuto evitare la collisione con il suo posteriore", ha descritto il bavarese. "Ho frenato più forte che potevo, ma questo mi ha fatto cadere e ha portato con sé anche Pol. Quando ero seduto nella ghiaia e ho visto un paio di altri piloti vicino a me, all'inizio ho pensato: 'Oh, è stata colpa mia, ho portato con me un paio di altri piloti'. Ma poi ho guardato il video e ho visto che non era colpa mia. Sono comunque andato da Pol e gli ho detto che mi dispiaceva".

"Queste sono le conseguenze quando la prima curva è molto stretta e lenta", ha riassunto Bradl. "Sono rimasto sulla mia linea in frenata, ma Augusto mi ha chiuso la porta proprio davanti. Non lo biasimo perché non ha gli occhi dietro. Per il resto, direi che è stato un incidente di gara".

La disgrazia era prevedibile dopo la partenza alla curva 1 su questa pista? "Abbiamo assistito a due incidenti distinti; in uno sono stato coinvolto io", ha osservato il bavarese. "L'altro incidente ha coinvolto Marini e Bezzecchi. Sì, in qualche modo c'era da aspettarsi qualcosa del genere. Poiché la prima curva qui è molto stretta, l'avvicinamento alla partenza è piuttosto breve, quindi il gruppo era vicino. Quando ho visto il replay, ho notato come Augusto stesse frenando, cercando di disattivare tutti i sistemi allo stesso tempo, in modo da trovarsi in una buona posizione all'uscita delle curve 1 e 2. Ma per disattivare il dispositivo di avviamento si deve fare riferimento a un'altra procedura. Ma per disattivare il dispositivo di partenza è necessario frenare bruscamente e con forza. Questi sono dettagli forti che mi hanno impedito di evitare la collisione con lui".

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23/9):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.