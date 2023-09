Stefan Bradl: Como é que ele sentiu o acidente na curva 1?

Stefan Bradl (33) subiu da 21ª para a 20ª posição na grelha de partida da classe de MotoGP no Circuito Internacional de Buddh, com 5,01 km (com oito curvas à direita e cinco à esquerda), na sequência da lesão de Alex Márquez, mas o sprint terminou para o piloto da LCR Honda Castrol na primeira curva.

"Depois da partida, o Augusto Fernández vacilou muito na travagem para a primeira curva, pelo que não consegui evitar a colisão com a traseira dele", descreveu o bávaro. "Travei o mais forte que pude, mas isso fez-me cair e também levou o Pol comigo. Quando estava sentado na gravilha e vi alguns outros pilotos perto de mim, ao princípio pensei: 'Oh, a culpa foi minha, levei alguns outros pilotos comigo'. Mas depois olhei para o vídeo e vi que a culpa não era minha. Mesmo assim, fui ter com o Pol e pedi-lhe desculpa".

"Estas são as consequências quando a primeira curva é muito apertada e lenta", resumiu Bradl. "Mantive-me na minha linha na travagem, mas o Augusto fechou a porta mesmo à minha frente. Não o culpo porque ele não tem olhos lá atrás. O resto - foi um acidente de corrida, diria eu."

A desgraça era previsível depois do arranque na curva 1 desta pista? "Vimos dois acidentes separados; eu estava envolvido em um", observou o bávaro. "O outro incidente envolveu Marini e Bezzecchi. Sim, era de esperar algo do género. Como a primeira curva aqui é muito apertada, a aproximação do início à curva é muito curta, por isso o pelotão estava muito próximo. Quando vi a repetição, reparei como o Augusto estava a travar, estava a tentar desativar todos os sistemas ao mesmo tempo, para ficar numa boa posição à saída das curvas 1 e 2. Mas para desativar o dispositivo de arranque é preciso travar bruscamente e com muita força. São pormenores que, em conjunto, fizeram com que não conseguisse evitar a colisão com ele."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23/9):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.