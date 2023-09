Brad Binder (KTM/4º): "Podría haber hecho más".

Al igual que en la fase final de la sesión clasificatoria del viernes por la tarde, Brad Binder también tuvo problemas en la clasificación 1 del sábado por la mañana, con un periodo amarillo que no le permitió mejorar el tiempo en la llegada. El cuarto clasificado del Campeonato del Mundo se quedó atascado en la Q1 en la cuarta posición y ocupó la 13ª plaza de la parrilla después de que Alex Márquez se retirara por lesión.

Dada esta posición de salida, elcuarto puesto en el sprint de once vueltas ha sido bastante satisfactorio para el piloto oficial de Red Bull KTM: "Por suerte he hecho una gran salida y he conseguido mantenerme fuera del lío en la curva 1. Eso ha sido lo más importante. Eso era lo más importante. Aparte de eso, estoy contento con los progresos que hemos hecho hoy. El cuarto puesto ha estado bien, aunque por supuesto quería más".

"Desgraciadamente, hemos vuelto a ver banderas amarillas en la clasificación", suspiraba el bicampeón del sprint. "Cuando sales desde la 13ª posición de la parrilla, no puedes tener grandes expectativas, pero estoy contento. Mis chicos han conseguido que mi moto vuelva a salir muy bien. Hemos recuperado algunas posiciones enseguida. La carrera ha sido dura, si soy sincero. Me he dado cuenta de algunas cosas que tenemos que mejorar para mañana. Pero en general no me puedo quejar: del 13º al cuarto es una remontada sólida para once vueltas. Lo intentaremos de nuevo el domingo".

No es la primera vez que "BradAttack" muestra una notable recuperación en carrera. "Sí, hoy necesitaba más que nunca. Después de todo, me anularon la vuelta que me habría metido directamente en la Q2, y luego otra vez en la calificación de hoy... Es realmente difícil. Tenía la sensación de que podía haber hecho más. Pero es lo que hay. Hemos aprendido mucho y sé lo que podemos mejorar para mañana".

"Mañana tengo que volver a hacer ese tipo de salida, eso es lo más importante", sabe el sudafricano de 28 años. "Si la salida vuelve a ser buena y volvemos a la posición de hoy, entonces tenemos que encontrar un poco más de agarre en la rueda trasera, en la entrada y en la salida de las curvas. Si podemos hacerlo, nos llevaría muy lejos. Tenemos demasiados problemas con los trompos. Si podemos dar un pequeño paso en ese aspecto, estaría muy bien".

Entonces, ¿hay más en la carrera de 21 vueltas de GP? Binder toma aire y subraya: "Nunca he dejado de probarlo".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.