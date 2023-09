Brad Binder (KTM/4e) : "J'aurais pu faire mieux".

Comme lors de la dernière séance d'essais chronométrés du vendredi après-midi, Brad Binder a dû composer avec une phase jaune qui ne lui a pas permis d'améliorer son chrono lors de la séance de qualification 1 du samedi matin. Le quatrième du championnat du monde est resté bloqué à la quatrième place de la Q1 et s'est retrouvé treizième sur la grille de départ après le forfait d'Alex Márquez pour cause de blessure.

Au vu de cette situation initiale,la quatrième place du sprint de onze tours était tout à fait satisfaisante pour le pilote officiel Red Bull-KTM : "Heureusement, j'ai pris un excellent départ et j'ai réussi à me sortir de la confusion au virage 1. C'était le plus important. En dehors de cela, je suis satisfait des progrès que nous avons réalisés aujourd'hui. La quatrième place était bonne, même si je voulais évidemment mieux".

"Malheureusement, nous avons encore pris les drapeaux jaunes en qualifications", a soupiré le double vainqueur du sprint. "Quand on part de la 13e place sur la grille, on ne peut pas avoir de grandes attentes, mais je suis content. Mes gars ont réussi à faire en sorte que ma moto parte à nouveau très bien. Nous avons gagné quelques positions du premier coup. La course a ensuite été difficile, si je suis honnête. J'ai constaté certaines choses que nous devons vraiment améliorer pour demain. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre - passer de la 13e à la 4e place en onze tours est un solide retour en arrière. Nous essaierons à nouveau dimanche".

Ce n'est pas la première fois que "BradAttack" a effectué une remarquable remontée en mode course. "Oui, aujourd'hui, j'en ai eu plus besoin que jamais. On m'a retiré mon tour qui m'aurait permis de passer directement en Q2, puis à nouveau aujourd'hui en qualifications... C'est vraiment difficile. J'avais l'impression que j'aurais pu faire mieux. Mais c'est comme ça. Nous avons beaucoup appris et je sais ce que nous pouvons améliorer pour demain".

"Demain, il faut d'abord que je réussisse à prendre à nouveau un tel départ, c'est le plus important", sait le Sud-Africain de 28 ans. "Si le départ est à nouveau bon et que nous retrouvons la position d'aujourd'hui, nous devrons trouver un peu plus d'adhérence sur la roue arrière, en entrée et en sortie de virage. Si nous y parvenons, cela nous mènera loin. Nous avons trop de mal avec le spinning. Si nous pouvons faire un petit pas dans ce domaine, ce serait très bien".

Est-ce que cela permettrait d'aller plus loin dans la course GP de 21 tours ? Binder reprend son souffle quelques instants avant de souligner : "Je n'ai jamais manqué d'essayer".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.