Brad Binder (KTM/4°): "Avrei potuto fare di più".

Come nella fase finale delle qualifiche di venerdì pomeriggio, Brad Binder ha faticato anche nelle Qualifiche 1 di sabato mattina, con un periodo di giallo che non ha permesso di migliorare i tempi nel finale. Il quarto pilota del Campionato del Mondo è rimasto bloccato in Q1 al quarto posto ed era 13° sulla griglia di partenza dopo il ritiro di Alex Márquez per infortunio.

Considerata la posizione di partenza, ilquarto posto negli undici giri in volata è stato abbastanza soddisfacente per il pilota ufficiale della Red Bull KTM: "Per fortuna ho fatto un'ottima partenza e sono riuscito a stare fuori dal pasticcio della curva 1. Questa era la cosa più importante. Questa è stata la cosa più importante. A parte questo, sono contento dei progressi che abbiamo fatto oggi. Il quarto posto è buono, anche se ovviamente volevo di più".

"Purtroppo abbiamo preso di nuovo le bandiere gialle in qualifica", ha sospirato il due volte vincitore dello sprint. "Quando si parte dal 13° posto in griglia non si possono avere grandi aspettative, ma sono contento. I miei ragazzi sono riusciti a far ripartire molto bene la mia moto. Abbiamo recuperato subito alcune posizioni. Poi la gara è stata dura, se devo essere sincero. Ho notato alcune cose che dobbiamo migliorare per domani. Ma nel complesso non posso lamentarmi: dalla 13esima alla quarta posizione è una rimonta solida per undici giri. Ci riproveremo domenica".

Non per la prima volta, "BradAttack" ha mostrato un notevole recupero in modalità gara. "Sì, oggi ne avevo bisogno più che mai. Dopo tutto, mi è stato annullato il giro che mi avrebbe fatto entrare direttamente in Q2, e poi di nuovo nelle qualifiche di oggi... È davvero difficile. Ho avuto la sensazione che avrei potuto fare di più. Ma è così. Abbiamo imparato molto e so cosa possiamo migliorare per domani".

"Domani devo innanzitutto ritrovare quel tipo di partenza, questa è la cosa più importante", ha dichiarato il 28enne sudafricano. "Se la partenza è di nuovo giusta e torniamo in posizione come oggi, allora dobbiamo trovare un po' più di grip sulla ruota posteriore, in entrata e in uscita di curva. Se riuscissimo a farlo, ci porterebbe lontano. Stiamo lottando troppo con il testacoda. Se riuscissimo a fare un piccolo passo avanti in quell'area, sarebbe molto positivo".

C'è dell'altro nei 21 giri del GP? Binder prende fiato e poi sottolinea: "Non ho mai provato".

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.