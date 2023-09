Brad Binder (KTM/4º): "Podia ter feito mais".

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, limitou os danos no sprint do "IndianOil Grand Prix of India" no Buddh International Circuit, terminando em quarto lugar depois de ter sido eliminado na Q1.

Tal como na fase final da sessão de qualificação na tarde de sexta-feira, Brad Binder também teve dificuldades na Qualificação 1, na manhã de sábado, com um período de amarelas que não permitiu qualquer melhoria de tempo no final. O quarto classificado do Campeonato do Mundo ficou preso na Q1 em quarto lugar e foi 13º na grelha depois de Alex Márquez se ter retirado devido a lesão.

Dada esta posição de partida, oquarto lugar no sprint de onze voltas foi bastante satisfatório para o piloto de fábrica da Red Bull KTM: "Felizmente tive um ótimo arranque e consegui manter-me fora da confusão na curva 1. Isso foi o mais importante. Para além disso, estou contente com os progressos que fizemos hoje. O quarto lugar foi bom, mas é claro que eu queria mais."

"Infelizmente, voltámos a apanhar bandeiras amarelas na qualificação", suspirou o duas vezes vencedor do sprint. "Quando se parte de 13º na grelha, não se pode ter grandes expectativas, mas estou contente. A minha equipa conseguiu fazer com que a minha moto voltasse a ter um bom arranque. Ganhámos algumas posições logo de seguida. A corrida foi difícil, para ser sincero. Reparei em algumas coisas que temos mesmo de melhorar para amanhã. Mas, no geral, não me posso queixar - de 13º para quarto é um regresso sólido durante onze voltas. Vamos tentar novamente no domingo".

Não pela primeira vez, "BradAttack" mostrou uma recuperação notável no modo de corrida. "Sim, hoje precisava mais do que nunca. Afinal, anulei a minha volta que me teria colocado diretamente na Q2, e depois novamente na qualificação de hoje... É realmente difícil. Tive a sensação de que podia ter feito mais. Mas as coisas são como são. Aprendemos muito e sei o que podemos melhorar para amanhã."

"Amanhã tenho de voltar a ter o mesmo tipo de arranque, isso é o mais importante", sabe o sul-africano de 28 anos. "Se o arranque for bom e voltarmos à posição de hoje, temos de encontrar um pouco mais de aderência na roda traseira, na entrada e na saída da curva. Se o conseguirmos fazer, estaremos muito mais longe. Estamos a ter demasiadas dificuldades com os piões. Se conseguirmos dar um pequeno passo nessa área, isso seria muito bom."

Haverá mais na corrida de 21 voltas do GP? Binder respira fundo e depois sublinha: "Nunca tentei."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.