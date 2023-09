Luca Marini: Sanción de vuelta larga y fractura de clavícula

Luca Marini había terminado el viernes con el mejor tiempo del día, y en la sesión clasificatoria del sábado por la mañana también se hizo con una decente posición de salida para el estreno de MotoGP en la India, con el cuarto puesto en la parrilla. Sin embargo, el fin de semana del italiano de 26 años dio un giro desfavorable poco después de la salida del Tissot Sprint: Marini no frenó lo suficiente su Ducati GP22 antes de la primera curva y se estampó contra la parte trasera de su compañero de equipo en la Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

"Bez" permaneció sentado, pero cayó hasta el final del pelotón. El propio Marini salió volando y sufrió una fractura en la clavícula izquierda.

A esto hay que añadir: Por su "exceso de ambición" y el contacto con Bezzecchi, que afectó significativamente a la carrera del tercero del Campeonato del Mundo, los comisarios de MotoGP de la FIM sancionaron a Marini con una vuelta larga. Esto se debe a que la infracción entra en la categoría de "pilotaje irresponsable", que pone en peligro a un compañero.

El hermano de Valentino Rossi tendrá que cumplir su sanción en su próxima carrera de GP. Lo que es seguro es que su próxima salida no será en la India. Debido a su fractura de clavícula, el piloto del VR46 Ducati ha sido declarado "no apto" por los médicos de la carrera y ha sido derivado al hospital de Nueva Delhi para someterse a más controles. El italiano tendrá que someterse a una intervención quirúrgica, pero primero se la harán en casa. Según su equipo, también se perderá el GP de Japón.

Marini no es el único piloto de MotoGP que se pierde la cita por lesión. Alex Márquez ya se lesionó en la Q1, sufriendo la fractura de tres costillas y tendrá que guardar reposo durante al menos diez días. El español volverá a casa el sábado por la tarde y se perderá casi con toda seguridad la cita de Motegi de la próxima semana.

"Ha sido una caída desafortunada y asumimos las consecuencias", ha declarado el piloto del Gresini Ducati tras el doloroso accidente. "Ahora tengo que descansar unos días, el objetivo es volver para el GP de Indonesia. Es una pena que la lesión llegue a estas alturas de la temporada, pero haremos todo lo posible para ser competitivos en Lombok."

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.