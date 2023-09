Luca Marini : pénalité de longue durée et fracture de la clavicule

Luca Marini avait terminé la journée de vendredi avec le meilleur temps du jour et s'était assuré une bonne position de départ lors des qualifications du samedi matin en prenant la quatrième place sur la grille de départ pour sa première course MotoGP en Inde. Le week-end de l'Italien de 26 ans a toutefois pris une tournure défavorable peu après le départ du sprint Tissot : Marini n'a pas suffisamment freiné sa Ducati GP22 avant le premier virage et a justement percuté l'arrière de son coéquipier de Mooney-VR46, Marco Bezzecchi.

"Bez" est resté assis, mais a été relégué en queue de peloton. Marini lui-même est parti en vrille et s'est fracturé la clavicule gauche.

En plus de cela : Pour son approche "trop ambitieuse" et son contact avec Bezzecchi, qui a considérablement affecté la course du troisième du championnat du monde, Marini s'est vu infliger une pénalité de longue durée par les commissaires de la FIM MotoGP. En effet, l'infraction relève de la catégorie "conduite irresponsable" qui met en danger un concurrent.

Le frère de Valentino Rossi devra purger sa peine lors de sa prochaine course de GP. Ce qui est sûr, c'est que sa prochaine course n'aura pas lieu en Inde. En raison de sa fracture de la clavicule, le pilote VR46-Ducati a été déclaré "inapte" par les médecins de la course et transféré à l'hôpital de New Delhi pour des contrôles supplémentaires. L'Italien doit subir une opération, mais il ne subira l'intervention qu'une fois rentré chez lui. Selon son équipe, il manquera par la suite également le GP du Japon.

Marini n'est pas le seul pilote MotoGP à être absent pour cause de blessure. Alex Márquez s'est déjà blessé en Q1, il souffre de trois côtes cassées et doit se reposer pendant au moins dix jours. L'Espagnol prendra le chemin du retour samedi soir et sera certainement absent à Motegi la semaine prochaine.

"C'était une chute malheureuse et nous en assumons les conséquences", a déclaré le pilote Gresini Ducati après son highsider douloureux. "Maintenant, je dois me reposer quelques jours, l'objectif est de revenir pour le GP d'Indonésie. C'est dommage que la blessure arrive à ce moment de la saison, mais nous allons tout faire pour être compétitifs pour Lombok".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.