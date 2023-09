Luca Marini: penalità per un lungo giro e frattura della clavicola

Dopo Alex Márquez, Luca Marini è il prossimo pilota della MotoGP a saltare per infortunio. Il pupillo della VR46 è stato anche penalizzato per la collisione in partenza con Marco Bezzecchi in volata.

Luca Marini ha concluso il venerdì con il miglior tempo della giornata e nelle qualifiche del sabato mattina ha ottenuto una buona posizione di partenza per la prima del MotoGP in India con il quarto posto in griglia. Tuttavia, il weekend del 26enne italiano ha preso una piega sfavorevole poco dopo la partenza della Tissot Sprint: Marini non ha frenato a sufficienza la sua Ducati GP22 prima della prima curva ed è andato a sbattere contro il posteriore del suo compagno di squadra Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

"Bez" è rimasto seduto, ma è caduto in fondo allo schieramento. Marini stesso è volato via e ha riportato la frattura della clavicola sinistra.

A questo si aggiunge il fatto che Per il suo approccio "troppo ambizioso" e il contatto con Bezzecchi, che ha influenzato in modo significativo la gara del terzo campione del mondo, a Marini è stata inflitta una penalità di un giro lungo dai commissari sportivi della FIM MotoGP. Questo perché l'infrazione rientra nella categoria "guida irresponsabile", che mette in pericolo un compagno di gara.

Il fratello di Valentino Rossi dovrà scontare la penalità nella sua prossima gara di GP. Quel che è certo è che la prossima gara non sarà in India. A causa della frattura della clavicola, il pilota della VR46 Ducati è stato dichiarato "non idoneo" dai medici di gara ed è stato ricoverato all'ospedale di Nuova Delhi per ulteriori controlli. L'italiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, ma prima lo farà a casa. Secondo il suo team, salterà anche il GP del Giappone.

Marini non è l'unico pilota della MotoGP a saltare per infortunio. Alex Márquez si è già infortunato nella Q1, riportando tre fratture alle costole e dovrà stare a riposo per almeno dieci giorni. Lo spagnolo tornerà comunque a casa sabato sera e quasi certamente salterà l'appuntamento di Motegi della prossima settimana.

"È stata una caduta sfortunata e ne paghiamo le conseguenze", ha dichiarato il pilota della Gresini Ducati dopo il doloroso highsider. "Ora devo riposare per qualche giorno, l'obiettivo è tornare per il GP dell'Indonesia. È un peccato che l'infortunio arrivi a questo punto della stagione, ma faremo di tutto per essere competitivi a Lombok".

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23 settembre):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.