Luca Marini: penalização por volta longa e clavícula partida

Depois de Alex Márquez, Luca Marini é o próximo piloto de MotoGP a falhar a sua participação devido a lesão. O protegido da VR46 também foi penalizado pela colisão no arranque com Marco Bezzecchi no sprint.

Luca Marini tinha terminado a sexta-feira com o melhor tempo do dia e na qualificação de sábado de manhã também conseguiu uma boa posição de partida para a estreia do MotoGP na Índia, com o quarto lugar na grelha. No entanto, o fim de semana do italiano de 26 anos teve uma reviravolta desfavorável pouco depois do início do Tissot Sprint: Marini não travou suficientemente a sua Ducati GP22 antes da primeira curva e chocou com a traseira do seu companheiro de equipa Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

"Bez" manteve-se sentado, mas caiu para o fim do pelotão. O próprio Marini voou e sofreu uma fratura na clavícula esquerda.

Para além disso: Devido à sua abordagem "demasiado ambiciosa" e ao contacto com Bezzecchi, que afectou significativamente a corrida do terceiro classificado do Campeonato do Mundo, Marini recebeu uma penalização de longa duração por parte dos Comissários Desportivos da FIM MotoGP. Isto porque a infração se enquadra na categoria de "condução irresponsável", que coloca um colega piloto em perigo.

O irmão de Valentino Rossi terá de cumprir a pena na sua próxima corrida de MotoGP. O que é certo é que a sua próxima corrida não será na Índia. Devido à fratura da clavícula, o piloto da VR46 Ducati foi declarado "não apto" pelos médicos da corrida e foi encaminhado para o hospital de Nova Deli para mais exames. O italiano terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, mas primeiro terá de a fazer em casa. De acordo com a sua equipa, ele também vai falhar o GP do Japão como resultado.

Marini não é o único piloto de MotoGP a falhar devido a lesão. Alex Márquez já se lesionou na Q1, sofrendo três fracturas nas costelas e terá de repousar durante pelo menos dez dias. O espanhol ainda vai regressar a casa no sábado à noite e é quase certo que falhe Motegi na próxima semana.

"Foi uma queda infeliz e estamos a sofrer as consequências," disse o piloto da Gresini Ducati após o doloroso acidente. "Agora tenho de descansar durante alguns dias, o objetivo é regressar para o GP da Indonésia. É uma pena que a lesão surja nesta altura da época, mas vamos fazer tudo o que pudermos para sermos competitivos em Lombok."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.