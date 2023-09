Marc Márquez (3º): ¿Está asfaltado el camino hacia Ducati?

Por primera vez desde el sprint de Tissot en el inicio de la temporada en Portimão el 24 de marzo, Marc Márquez ha remontado hasta la 3ª posición hoy sábado, sumando 6 puntos en el Campeonato del Mundo por sus esfuerzos y ascendiendo de la 19ª a la 17ª posición en el campeonato de pilotos. ¿Ha sido éste el mejor momento de la temporada para la estrella del Repsol Honda? ¿Ha recuperado la confianza?

"Sí, es cierto, ha sido una buena carrera. "Pero también me he beneficiado de estar en una buena posición después de la primera curva. Como Marini se ha caído, Bezzecchi se ha ido largo y se ha quedado atrás, así que faltaban dos pilotos delante que eran más rápidos que yo. Y Brad Binder sólo salía desde la 13ª posición... Eso me dio la oportunidad de subir al podio. Pero tengo que admitir que tomé grandes riesgos en las últimas cinco vueltas. Conduje como si estuviera en una sesión de clasificación y presioné mucho a los de delante".

"Cuando me fui al suelo después de la carrera, dije: 'Había muchas posibilidades de estrellarme'. Pero no me importó porque vi el podio delante de mis ojos. Fue parecido a lo de Le Mans el domingo. En un caso así, es más difícil controlar y mantener a raya el espíritu de ataque. En cualquier caso, ha sido un buen día. Sabemos ab er: Será más difícil el domingo en la distancia de 21 vueltas. Pero parece que no sólo a mí me va bien en esta pista, sino también a Joan. Eso es importante, sobre todo para mí, porque aquí tenemos estos neumáticos traseros Michelin con la carcasa más dura como en Austria, con los que tengo más problemas de lo habitual. Pero aquí he conseguido cambiar un poco mi estilo de conducción. Estoy intentando pilotar muy suave y evitar derrapar para aprovechar nuestras oportunidades aquí."

La dirección de Ducati ha aclarado hoy en la India que el camino de Marc Márquez hacia la marca italiana está allanado para 2024. Las puertas de Borgo Panigale están abiertas para el seis veces Campeón del Mundo. ¿Así que Marc se traslada a Gresini Racing?

"Por supuesto que he oído esos comentarios", admite Marc. "Pero nadie mira dentro de mi cabeza. Ya expliqué en el test de Misano que sólo una, dos o tres personas de mi entorno saben lo que pienso y planifico. Soy muy inteligente y sé lo que necesito y lo que quiero. Busco la mejor solución para todos. No sólo para mí".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 de septiembre):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.