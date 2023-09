Marc Márquez (3e) : Le chemin vers Ducati est-il tracé ?

Pour la première fois depuis le sprint de Tissot lors du début de la saison le 24 mars à Portimão, Marc Márquez s'est emparé de la troisième place aujourd'hui samedi, ce qui lui a permis d'empocher 6 points au championnat du monde et de passer de la 19e à la 17e place au championnat du monde des pilotes. Est-ce le meilleur moment de la saison pour le pilote Repsol Honda ? A-t-il maintenant repris confiance ?

"Oui, c'est vrai, c'était une bonne course", a constaté l'Espagnol. "Mais j'ai aussi profité du fait que j'étais en bonne position après le premier virage. Car Marini a chuté, Bezzecchi est allé loin et a donc été distancé, ce qui fait qu'il manquait deux pilotes en tête qui étaient plus rapides que moi. Et Brad Binder n'est parti qu'en 13e position... C'est ainsi que l'opportunité de monter sur le podium s'est présentée. Mais je dois reconnaître que j'ai pris des risques énormes dans les cinq derniers tours. J'ai roulé comme lors d'une séance de qualification et j'ai beaucoup sollicité l'avant".

"Quand je suis descendu après la course, j'ai dit : 'Il y avait une très grande chance de chute'. Mais cela n'avait pas d'importance pour moi, car je voyais le podium devant mes yeux. C'était un peu comme au Mans dimanche. Dans ce cas, il est plus difficile de contrôler et de contenir l'envie d'attaquer. C'était en tout cas une bonne journée. Nous savons déjà : Dimanche, sur la distance de 21 tours, ce sera plus difficile. Mais il semble que je ne sois pas le seul à bien piloter sur ce circuit, Joan aussi. C'est important, surtout pour moi, car nous avons ici des pneus arrière Michelin avec une carcasse plus dure qu'en Autriche, avec laquelle j'ai plus de mal que d'habitude. Mais ici, j'ai réussi à changer un peu mon style de conduite. Je m'efforce de rouler très doucement et d'éviter les glissades afin de pouvoir saisir nos chances ici".

La direction de Ducati a précisé aujourd'hui en Inde que la voie de Marc Márquez vers la marque italienne avait été ouverte pour 2024. Les portes de Borgo Panigale sont ouvertes pour le sextuple champion du monde. Marc va-t-il donc passer chez Gresini Racing ?

"Bien sûr, j'ai entendu ces commentaires", a reconnu Marc. "Mais personne n'entre dans ma tête. J'ai déjà expliqué lors du test de Misano que seules une, deux ou trois personnes de mon entourage savent ce que je pense et planifie. Je suis très intelligent et je sais ce dont j'ai besoin et ce que je veux. Je cherche la meilleure solution pour toutes les personnes concernées. Pas seulement pour moi".

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.