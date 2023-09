Marc Márquez (3°): La strada per la Ducati è asfaltata?

Marc Márquez ha ammesso, dopo il terzo posto in volata in India, che le circostanze fortunate hanno giocato un ruolo importante. Per quanto riguarda il futuro, dice: "Voglio la soluzione migliore".

Per la prima volta dopo lo sprint Tissot all'apertura della stagione a Portimão il 24 marzo, Marc Márquez ha conquistato il terzo posto oggi, sabato, raccogliendo 6 punti per il Campionato del Mondo e salendo dal 19° al 17° posto nella classifica piloti. È stato questo il momento più importante della stagione per la stella della Repsol Honda? Ha ritrovato la fiducia in se stesso?

"Sì, è vero, è stata una bella gara", ha detto lo spagnolo. "Ma ho anche beneficiato del fatto di essere in una buona posizione dopo la prima curva. A causa della caduta di Marini, Bezzecchi è andato largo e di conseguenza è arretrato, quindi mancavano due piloti davanti che erano più veloci di me. E Brad Binder è partito solo dal 13° posto... Questo mi ha dato l'opportunità di salire sul podio. Ma devo ammettere che negli ultimi cinque giri ho preso dei rischi enormi. Ho guidato come se fossi in una sessione di qualifica e ho messo molta pressione sui primi".

"Quando sono sceso a terra dopo la gara, ho detto: 'C'era una grande possibilità di caduta'. Ma non mi importava perché ho visto il podio davanti ai miei occhi. È stato simile a Le Mans domenica. In un caso come quello, è più difficile controllare e tenere sotto controllo lo spirito d'attacco. In ogni caso, è stata una buona giornata. Conosciamo l'abitudine: Domenica sarà più difficile sulla distanza dei 21 giri. Ma sembra che su questa pista non vada bene solo io, ma anche Joan. È importante, soprattutto per me, perché qui abbiamo questi pneumatici posteriori Michelin con la carcassa più dura come in Austria, con i quali ho più problemi del solito. Ma qui sono riuscito a cambiare un po' il mio stile di guida. Sto cercando di guidare in modo molto fluido e di evitare le scivolate per sfruttare le nostre possibilità".

La direzione della Ducati ha chiarito oggi in India che la strada di Marc Márquez verso il marchio italiano è stata spianata per il 2024. Le porte di Borgo Panigale sono aperte per il sei volte campione del mondo. Marc passerà quindi a Gresini Racing?

"Certo che ho sentito questi commenti", ha ammesso Marc. "Ma nessuno guarda nella mia testa. Ho già spiegato nei test di Misano che solo una, due o tre persone intorno a me sanno cosa sto pensando e pianificando. Sono molto intelligente e so di cosa ho bisogno e cosa voglio. Cerco la soluzione migliore per tutti. Non solo per me".

Risultati MotoGP Sprint, Circuito di Buddh (23 settembre):

1° Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 25 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 428 punti. 2° KTM 240. 3° Aprilia 220. 4° Honda 112. 5° Yamaha 109.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 406 punti. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.