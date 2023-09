Marc Márquez (3º): O caminho para a Ducati está pavimentado?

Pela primeira vez desde o sprint da Tissot na abertura da época em Portimão, a 24 de março, Marc Márquez alcançou hoje, sábado, o 3º lugar, somando 6 pontos para o Campeonato do Mundo e subindo de 19º para 17º no campeonato de pilotos. Foi este o ponto alto da época até agora para a estrela da Repsol Honda? Ele já recuperou a confiança?

"Sim, é verdade, foi uma boa corrida", disse o espanhol. "Mas também beneficiei de estar numa boa posição depois da primeira curva. Como o Marini se despistou, o Bezzecchi foi para a berma e caiu para trás, por isso faltavam dois pilotos na frente que eram mais rápidos do que eu. E o Brad Binder só partiu do 13º lugar... Isso deu-me a oportunidade de subir ao pódio. Mas tenho de admitir que corri riscos enormes nas últimas cinco voltas. Conduzi como se estivesse numa sessão de qualificação e coloquei muita pressão na frente."

"Quando desci depois da corrida, disse: 'Havia uma grande hipótese de acidente'. Mas não me importava porque vi o pódio à frente dos meus olhos. Foi semelhante a Le Mans no domingo. Num caso como este, é mais difícil controlar e manter o espírito de ataque sob controlo. Em todo o caso, foi um bom dia. Conhecemos o ab er: Será mais difícil no domingo, com a distância de 21 voltas. Mas parece que não sou só eu que me estou a sair bem nesta pista, mas também o Joan. Isso é importante, especialmente para mim, porque temos aqui estes pneus traseiros Michelin com a carcaça mais dura, como na Áustria, com os quais tenho mais problemas do que o habitual. Mas aqui consegui mudar um pouco o meu estilo de condução. Estou a tentar conduzir com muita suavidade e evitar deslizes para aproveitar as nossas oportunidades aqui."

A direção da Ducati esclareceu hoje na Índia que o caminho de Marc Márquez para a marca italiana está aberto para 2024. As portas de Borgo Panigale estão abertas para o hexacampeão do mundo. Então, Marc vai mudar-se para a Gresini Racing?

"Claro que já ouvi esses comentários", admitiu Marc. "Mas ninguém olha para dentro da minha cabeça. Já expliquei no teste de Misano que apenas uma, duas ou três pessoas à minha volta sabem o que estou a pensar e a planear. Sou muito inteligente e sei o que preciso e o que quero. Estou à procura da melhor solução para todos. Não apenas para mim."

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 de setembro):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 25 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 259. 3º Bezzecchi 223. 4º Binder 179. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 147. 7º Marini 135. 8º Viñales 130. 9º Alex Márquez 108. 10º Miller 107. 11º Quartararo 89. 12º Morbidelli 68. 13º Oliveira 65. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 428 pontos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 406 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.