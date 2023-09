Marco Bezzecchi (Ducati/5º): El héroe de la carrera

El medallista de bronce del Campeonato del Mundo Marco Bezzecchi (25) logró su tercera pole position de la temporada, marcó la primera vuelta de récord no oficial en el Circuito Internacional de Buddh y tenía esperanzas de tirar del carro en la carrera al sprint.

Pero instantes después de la salida, en la frenada de la primera curva, sus opciones de victoria se esfumaron: Bezzecchi fue embestido fuertemente por detrás y perdió el control de su Mooney VR46 Ducati. Mientras sus rivales en el Campeonato del Mundo Jorge Martín y Francesco Bagnaia se escapaban sin oposición en cabeza, Bezzecchi fue el último en lanzarse a la persecución, sin saber que había sido su propio compañero de equipo Luca Marini quien le había torpedeado fuera de la pista.

El enfado dio alas al italiano, porque tras sólo una vuelta ya se había reincorporado al pelotón. A las dos vueltas ya había adelantado a Morbidelli, Pirro y Aleix Espargaró, y en la vuelta 3 recuperó tres puestos más y salió en 12ª posición. A mitad de carrera, "Bez" ocupaba la 7ª plaza, recortando también distancias con Jack Miller en un abrir y cerrar de ojos y desbancando al australiano de la sexta plaza en la vuelta 8.

En el siguiente duelo contra Fabio Quartararo, Marco jugó con la superior velocidad de su Ducati y pasó a la Yamaha del Campeón del Mundo de 2021 en la frenada posterior a la larga recta de atrás. Si la carrera acortada no se hubiera detenido tras once vueltas, Bezzecchi aún podría haber estado en la lucha por los puestos del podio.

El piloto de Mooney VR46 Ducati en la GP23 marcó la vuelta rápida en tres ocasiones durante su atrevida carrera y causó sensación entre los espectadores, aunque el resultado fue comparativamente magro con el quinto puesto. "El resultado no es el que esperaba. Pero espero que todo el mundo se haya divertido viéndolo", resumió. "En comparación con mis rivales, fui muy fuerte en los frenos, lo que marcó la diferencia y me permitió hacer las numerosas maniobras de adelantamiento. En cuanto a la tracción, todos estábamos más o menos al mismo nivel porque el nivel de agarre es el que es. La diferencia estaba realmente en las frenadas fuertes".

En la salida, Bezzecchi había perdido unos fatídicos metros respecto a Martin y Bagnaia con sus actuales Desmosedici GP23, pero no estaba dispuesto a culpar de ello al embrague más nuevo que utilizaban sus compañeros de marca. "Nunca lo he probado", confesó Bezzecchi. "Mi aceleración de 0 a 100 es buena, incluso cuando me pongo en marcha estoy con la gente, pero en cuanto empiezo a moverme, mis compañeros me pasan. No sé si es el embrague o la mayor experiencia de los otros lo que marca la diferencia."

Todavía no ha hablado con Marini, señaló. En cambio, dejó caer públicamente que estaba harto de esos accidentes de arranque. "Ha sido la tercera vez esta temporada que me veo arrastrado inocentemente al desastre. Espero que en la carrera de mañana salga entero de la primera curva. Nadie quiere cometer un error así y no me esperaba un incidente así. Después de todo, estaba en la primera fila de la parrilla. Si no estoy a salvo de este tipo de atracos en la primera fila, ¿desde dónde tengo que salir?".

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23 Sep):

1º Martin, Ducati, 11 Rdn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 25 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 259. 3° Bezzecchi 223. 4° Binder 179. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 147. 7° Marini 135. 8° Viñales 130. 9° Alex Márquez 108. 10° Miller 107. 11° Quartararo 89. 12° Morbidelli 68. 13° Oliveira 65. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 428 puntos. 2º KTM 240. 3º Aprilia 220. 4º Honda 112. 5º Yamaha 109.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 406 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.