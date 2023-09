Marco Bezzecchi (Ducati/5e) : Le héros de la course

Marco Bezzecchi a été le grand héros de la course de sprint du GP d'Inde : innocemment mis à terre après le départ, il a été le tout dernier à partir à la chasse et s'est emparé de la 5e place.

Troisième du championnat du monde, Marco Bezzecchi (25 ans) a décroché sa troisième pole position de la saison, a réalisé le premier tour record non officiel sur le circuit international de Buddh et avait bon espoir de tenir les rênes de la course de sprint.

Mais quelques instants après le départ, au freinage du premier virage, ses chances de victoire se sont envolées : Bezzecchi a été violemment percuté par l'arrière et a perdu le contrôle de sa Ducati Mooney-VR46. Alors que ses rivaux au championnat du monde Jorge Martin et Francesco Bagnaia s'échappaient en tête sans être inquiétés, Bezzecchi s'est lancé à sa poursuite en toute dernière position, sans savoir que c'était son propre coéquipier Luca Marini qui l'avait torpillé hors de la piste.

La colère a donné des ailes à l'Italien, car après un seul tour, il avait déjà recollé au peloton. Après deux tours, il avait déjà dépassé Morbidelli, Pirro et Aleix Espargaró, et au troisième tour, il a encore gagné trois places et est apparu en 12e position. Septième à mi-parcours, "Bez" a également comblé l'écart avec Jack Miller en un rien de temps et a délogé l'Australien de la sixième place au huitième tour.

Dans le duel suivant contre Fabio Quartararo, Marco a fait jouer la vitesse supérieure de sa Ducati et a dépassé la Yamaha du champion du monde 2021 au freinage après la longue ligne droite. Si la course raccourcie n'avait pas été arrêtée après onze tours, Bezzecchi aurait pu se mêler à la lutte pour le podium.

Le pilote Mooney-VR46-Ducati a réalisé trois fois le meilleur tour en course sur la GP23 lors de sa course audacieuse et a suscité l'enthousiasme du public, même si le résultat a été relativement maigre avec une cinquième place. "Le résultat n'est pas celui que je visais. Mais j'espère que tout le monde a pris du plaisir à le regarder", a-t-il déclaré. "Par rapport à mes adversaires, j'étais très fort sur les freins, ce qui a fait la différence et m'a permis d'effectuer de nombreux dépassements. En ce qui concerne la traction, nous étions tous à peu près au même niveau, car le niveau d'adhérence est ce qu'il est. La différence s'est effectivement faite lors des freinages brutaux".

Au départ, Bezzecchi avait perdu quelques mètres fatals par rapport à Martin et Bagnaia avec leur Desmosedici GP23 actuelle, mais il ne voulait pas rejeter la faute sur le nouvel embrayage utilisé par ses compagnons de marque. "Je ne l'ai jamais essayé", a avoué Bezzecchi. "Mon accélération de 0 à 100 est bonne, même en partant je suis avec les gens, mais au premier moment, quand je commence à bouger, mes collègues me dépassent. Je ne sais pas si c'est l'embrayage ou la plus grande expérience des autres gars qui fait la différence".

Il n'a pas encore parlé à Marini, a-t-il fait remarquer. Au lieu de cela, il a laissé entendre publiquement qu'il en avait assez de ce genre d'accidents au départ. "C'est la troisième fois cette saison que je suis entraîné innocemment vers le désastre. J'espère que je passerai le premier virage de la course de demain sans encombre. Personne ne veut commettre une telle erreur, et je ne m'attendais pas non plus à un tel incident. Après tout, j'étais sur la première ligne de départ. Si je ne suis pas à l'abri d'un tel raid sur la première ligne de départ, d'où dois-je partir ?"

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 25 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 259. 3. Bezzecchi 223. 4. Binder 179. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 130. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 107. 11. Quartararo 89. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Marc Márquez 38. 18. Nakagami 35. 19. Pedrosa 32. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 23. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 428 points. 2. KTM 240. 3. Aprilia 220. 4. Honda 112. 5. Yamaha 109.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 406 points. 2. Mooney VR46 Racing 358. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Aprilia Racing 290. 5. Red Bull KTM Factory Racing 285. 6. Monster Energy Yamaha 157. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 92. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 43.